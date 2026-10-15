Эпилятор Philips издает громкие звуки

Слишком сильное нажатие устройством на кожу может привести к срабатыванию встроенной системы защиты устройства. Чрезмерная сила нажатия может привести к раздражению кожи, нагреву или отключению устройства. Не прижимайте прибор к коже слишком сильно.



Во время эпиляции растягивайте кожу и медленно перемещайте головку эпилятора, чтобы диски захватывали волоски. Для наиболее эффективного подравнивания перемещайте прибор против направления роста волос. Следите, чтобы головка эпилятора плотно прилегала к коже.



Всегда проверяйте, чтобы головка эпилятора была чистой и без повреждений. Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен. См. видео ниже, чтобы узнать, как правильно пользоваться эпилятором на влажной коже.

