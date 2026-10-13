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Моя бритва Philips издает громкий звук

Если ваша бритва издает необычный или громкий звук, возможно она была неправильно собрана. В таких случаях устройство может издавать дребезжащий звук, а пользователю рекомендуется повторно собрать бритву. Подробные инструкции приведены в инструкции по эксплуатации. Вы также можете посмотреть представленное ниже видно, в котором продемонстрирован процесс снятия и установки бритвенных головок.
 

Информация на данной странице относится к моделям: XP9407/37, X5012/00, S7886/55. Показать больше  ›

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