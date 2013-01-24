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    Не могу извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Saeco

    Если вам не удастся извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Saeco, ниже вы найдете решение.

    Механизм варочной группы не находится в нейтральном положении

    Для извлечения варочной группы она должна находиться в нейтральном положении. Выполните следующие действия, чтобы перевести механизм варочной группы в нейтральное положение внутри кофемашины.
    1.    Закройте сервисную дверцу и установите все детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).
    2.    Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    3.    Откройте сервисную дверцу и повторно попробуйте извлечь варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
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    Кофемашина находится в режиме очистки от накипи

    Во время выполнения очистки эспрессо-кофемашины Saeco от накипи извлечение варочной группы невозможно. Чтобы устранить эту проблему, завершите процесс очистки от накипи, а затем повторите попытку. 

    Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

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