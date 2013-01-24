Эспрессо-кофемашина Saeco издает странные звуки
Если эспрессо-кофемашина Saeco издает громкий или необычный шум, вы можете найти возможные причины и способы устранения проблемы ниже.
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Резервуар для воды установлен неправильно
- Очень важно, чтобы резервуар для воды был должным образом установлен в кофемашину. Если он установлен некорректно, он может всасывать воздух вместо воды.
* Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что резервуар задвинут максимально глубоко.
* Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением: что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.
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В кофемашину попал воздух
- При попадании воздуха кофемашина Saeco издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды.
Для решения проблемы выполните следующие действия:
1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Обратите внимание, что если фильтр для воды AquaClean не использовался более 3 месяцев, его рекомендуется заменить из-за возможного засора.
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Варочная группа загрязнена и нуждается в смазке
- Шум от кофемашины Saeco при приготовлении кофе является нормальным явлением. Однако если кофемашина издает необычный шум, рекомендуется очистить варочную группу и смазать ее.
Важно еженедельно промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Saeco.
Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд
2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
3. Тщательно промойте варочную группу чистой теплой водой.
4. Смажьте варочную группу (см. инструкции в видео ниже).
5. Дайте варочной группе высохнуть и установите ее обратно.
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.