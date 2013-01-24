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    Эспрессо-кофемашина Saeco издает странные звуки

    Если эспрессо-кофемашина Saeco издает громкий или необычный шум, вы можете найти возможные причины и способы устранения проблемы ниже.

    Резервуар для воды установлен неправильно

    Очень важно, чтобы резервуар для воды был должным образом установлен в кофемашину. Если он установлен некорректно, он может всасывать воздух вместо воды. 
    * Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что резервуар задвинут максимально глубоко. 
    * Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением: что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.
     

    В кофемашину попал воздух

    При попадании воздуха кофемашина Saeco издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. 
    Для решения проблемы выполните следующие действия: 
    1. Отключите кофемашину
    2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
    3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
    4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

    Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
    1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
    2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
    3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
    4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
    5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.

    Обратите внимание, что если фильтр для воды AquaClean не использовался более 3 месяцев, его рекомендуется заменить из-за возможного засора.
     
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    Варочная группа загрязнена и нуждается в смазке

    Шум от кофемашины Saeco при приготовлении кофе является нормальным явлением. Однако если кофемашина издает необычный шум, рекомендуется очистить варочную группу и смазать ее. 
    Важно еженедельно промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Saeco. 

    Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию: 
    1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд
    2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
    3. Тщательно промойте варочную группу чистой теплой водой.
    4. Смажьте варочную группу (см. инструкции в видео ниже). 
    5. Дайте варочной группе высохнуть и установите ее обратно. 
    Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
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