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Вода/пар вытекает из клапана очистки от накипи и под основанием утюга с парогенератором Philips

Если поверхность под базовой станцией утюга с парогенератором Philips намокает, или пар и/или вода выходят из-под клапана EASY DECALC, найдите возможные причины и способы их устранения в нашей статье ниже.

Информация на данной странице относится к моделям: PSG8300/20, PSG8140/80, PSG8040/60. Показать больше  ›

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