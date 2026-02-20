Вода/пар вытекает из клапана очистки от накипи и под основанием утюга с парогенератором Philips
Если поверхность под базовой станцией утюга с парогенератором Philips намокает, или пар и/или вода выходят из-под клапана EASY DECALC, найдите возможные причины и способы их устранения в нашей статье ниже.
Отключите прибор и дайте ему остыть в течение двух часов. Чтобы плотно закрыть клапан, снимите и установите его на место.
Если резиновое уплотнительное кольцо изношено, из клапана EASY DECALC может вытекать вода и/или выходить пар. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о замене клапана EASY DECALC.
Если решения выше не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям:PSG8300/20, PSG8140/80, PSG8040/60. Показать больше ›
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