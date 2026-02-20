Вода/пар вытекает из клапана очистки от накипи и под основанием утюга с парогенератором Philips

Если резиновое уплотнительное кольцо изношено, из клапана EASY DECALC может вытекать вода и/или выходить пар. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о замене клапана EASY DECALC.

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