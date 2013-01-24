Automechanika 2018

Как мы доказываем это?



Каждый год мы повышаем безопасность на дорогах, оснащая 5,5 миллиона машин лучшими технологиями освещения. О нас знают испытательные лаборатории, розничные магазины и издания; также мы очень гордимся полученными наградами, ведь они мотивируют нас работать на пределе возможностей.



Мы считаем, что наши клиенты знают нас лучше всего, и поэтому попросили более 100 000 пользователей написать отзыв, который помог бы нам стать лучше и предлагать им еще более качественные инновации.