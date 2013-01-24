Automechanika 2021
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Automechanika 2018 стала основным событием 2018 года, поскольку нам удалось продемонстрировать целый ряд инноваций и революционных технологий в сфере автомобильного освещения.
Будучи лидером по разработке инновационных светодиодных и галогенных световых решений, мы предложили клиентам испытать нашу новую продукцию, чтобы они подобрали для себя идеальный вариант.
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