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    Automechanika
    Успешный 2018 год

    Успешный 2018 год

     

    Automechanika 2018 стала основным событием 2018 года, поскольку нам удалось продемонстрировать целый ряд инноваций и революционных технологий в сфере автомобильного освещения.

     

    Будучи лидером по разработке инновационных светодиодных и галогенных световых решений, мы предложили клиентам испытать нашу новую продукцию, чтобы они подобрали для себя идеальный вариант.
    Повышая безопасность на дорогах

    Повышая безопасность на дорогах с помощью света


    Мы оцениваем качество своей работы посредством ощущений, которые наши заказчики испытывают каждый день. Мы стремимся к тому, чтобы каждый участник дорожного движения мог оценить безопасность и комфорт с момента покупки и установки нового светового решения.
    Automechanika 2018

    Как мы доказываем это?


    Каждый год мы повышаем безопасность на дорогах, оснащая 5,5 миллиона машин лучшими технологиями освещения. О нас знают испытательные лаборатории, розничные магазины и издания; также мы очень гордимся полученными наградами, ведь они мотивируют нас работать на пределе возможностей.

    Мы считаем, что наши клиенты знают нас лучше всего, и поэтому попросили более 100 000 пользователей написать отзыв, который помог бы нам стать лучше и предлагать им еще более качественные инновации.

    Наша продукция на Automechanika 2018


    На стенде Philips были представлены новые товары и лучшие световые решения для автомобилей
    WhiteVision Ultra

    WhiteVision Ultra

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение температурой 4200 К в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того они придают автомобилю стильный внешний вид.
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    X-tremevision G-force

    X-tremeVision G-force

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они излучают на 130 % больше света, а также характеризуются более длинным световым лучом и устойчивостью к вибрациям силой до 10 G. Увеличение обзора, сокращение времени реакции и большая безопасность — все это Philips X-tremeVision G-force.
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    PJH10

    PJH10

    Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги.
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    RCH5S

    RCH5S

    Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги.
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    Ключевые моменты с Automechanika 2018

    встречайте нас на выставке Automechanika во Франкфурте
    Philips X-tremeVision G-force
    Ван Звам представляет X-tremeVision G-force
    Встречайте WhiteVision ultra
    Марк Бюлоу представляет WhiteVision ultra
    Интервью с Мохаммедом Баизом
    Мохаммед Баиз рассказывает о нашей инновационной продукции
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    Галерея Automechanika 2018


    У нас осталось много впечатлений о выставке Automechanika Frankfurt 2018. Посмотрите нашу галерею!
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