Виставка-ярмарок Automechanika 2018 року була чудовою нагодою для нас представити багато інновацій і технологічних відкриттів у галузі автомобільного освітлення.

Будучи лідером у сфері інноваційних рішень світлодіодного й галогенного освітлення, ми дали клієнтам можливість безпосередньо спробувати наші найновіші вироби й зрозуміти, що для них найкраще підійде.