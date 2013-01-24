Automechanika 2021
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Виставка-ярмарок Automechanika 2018 року була чудовою нагодою для нас представити багато інновацій і технологічних відкриттів у галузі автомобільного освітлення.
Будучи лідером у сфері інноваційних рішень світлодіодного й галогенного освітлення, ми дали клієнтам можливість безпосередньо спробувати наші найновіші вироби й зрозуміти, що для них найкраще підійде.
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