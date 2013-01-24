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    Automechanika
    Успішний 2018 рік

    Успішний 2018 рік

     

    Виставка-ярмарок Automechanika 2018 року була чудовою нагодою для нас представити багато інновацій і технологічних відкриттів у галузі автомобільного освітлення.

     

    Будучи лідером у сфері інноваційних рішень світлодіодного й галогенного освітлення, ми дали клієнтам можливість безпосередньо спробувати наші найновіші вироби й зрозуміти, що для них найкраще підійде.
    Покращення дорожніх умов

    Покращення дорожніх умов за допомогою світла


    Ми оцінюємо якість своєї роботи через якість використання наших виробів щодня. Ми хочемо покращити досвід кожного учасника дорожнього руху, щоб зробити його максимально безпечним і приємним від першої покупки наших виробів для освітлення до встановлення і їзди з ними.
    Automechanika 2018

    Як ми доводимо це?


    Щороку ми підвищуємо безпеку учасників дорожнього руху, оснащуючи 5,5 мільйонів автомобілів кращими технологіями освітлення. Нас визнають випробувальні центри, компанії роздрібної торгівлі та преса, і ми надзвичайно горді за наші досягнення й нагороди, що спонукає нас завжди докладати максимум зусиль.

    Ми віримо, що наші клієнти справді знають нас найкраще. Тому ми попросили понад 100 000 користувачів надати відгук, щоб допомогти нам стати кращими і пропонувати ще кращі інновації.

    Наші випуски на виставці-ярмарку Automechanika 2018


    Стенд Philips було оснащено новими виробами й чудовим шедеврами зі світу автомобільного освітлення
    WhiteVision Ultra

    WhiteVision Ultra

    Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло 4200 К. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.
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    X-tremevision G-force

    X-tremeVision G-force

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкості до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше.
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    PJH10

    PJH10

    Проєкційний ліхтар Philips PJH10 обладнано високоякісними світлодіодами, і він забезпечує інтенсивний промінь світла 1000 люмен. Розумне регулювання дозволяє знизити яскравість світла до 100 люмен. Цей ліхтар стійкий до дії води та ударів, тому прослужить довго.
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    RCH5S

    RCH5S

    Бездротовий інспекційний ліхтар кишенькового розміру Philips RCH5S обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують яскраве світло. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 300 та 30 люмен. Він також надзвичайно стійкий до дії води та ударів.
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    Основні моменти виставки-ярмарку Automechanika 2018 року

    Зустрічайте нас на виставці-ярмарку Automechanika у Франкфурті
    Philips X-tremeVision G-force
    Представлення X-tremeVision G-force Ван Звамом (Van Zwam)
    Представляємо WhiteVision ultra
    Представлення WhiteVision ultra Марком Буловом (Mark Buelow)
    Інтерв’ю Мухаммеда Беза (Mohammed Baiz)
    Представлення наших інновацій Мухаммедом Безом (Mohammed Baiz)
    Клацніть тут, щоб побачити більше

    Галерея виставки-ярмарку Automechanika 2018 року


    У нас багато вражень від зйомки з виставки-ярмарку Automechanika у Франкфурті 2018 року. Їх можна переглянути тут!
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