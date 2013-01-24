О выставке Automechanika



Automechanika Frankfurt — это ведущая в мире торговая выставка в индустрии автосервиса. Эта торговая выставка проводится с 1971 года в формате биеннале, а ее организатором выступает выставочный комплекс Messe Frankfurt. Юбилейная 25-я выставка собрала под своим началом около 5000 демонстрантов и 135 000 посетителей из 184 стран. Следующая выставка пройдет с 14 по 18 сентября 2021 года в выставочном комплексе Messe Frankfurt.