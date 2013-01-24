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S-Bahn (поезд)
- Выйти на станции Messe (S3 или S4, в нпаравлении Frankfurt Galluswarte, от Бад-Зодена / Кронберга (Таунуса).
- Войдите в выставочный комплекс через вход Torhaus.
U-Bahn (метрополитен)
- Линия U4 от Frankfurt Hauptbahnhof в сторону Bockenheimer Warte.
- Необходимо проехать одну станцию и выйти на Festhalle/Messe.
- Войдите в выставочный комплекс.
Вход из города
- Ludwig-Erhard-Anlage 1 (вход в комплекс) 60327 Frankfurt am Main или Messeparkhaus Rebstock (паркинг) 60486 Frankfurt am Main.
На автомобиле
- Ludwig-Erhard-Anlage 1 (вход в комплекс) 60327 Frankfurt am Main или Messeparkhaus Rebstock (паркинг) 60486 Frankfurt am Main.
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