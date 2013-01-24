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    Automechanika
    О выставке Automechanika

    О выставке Automechanika


    Automechanika Frankfurt — это ведущая в мире торговая выставка в индустрии автосервиса. Эта торговая выставка проводится с 1971 года в формате биеннале, а ее организатором выступает выставочный комплекс Messe Frankfurt. Юбилейная 25-я выставка собрала под своим началом около 5000 демонстрантов и 135 000 посетителей из 184 стран. Следующая выставка пройдет с 14 по 18 сентября 2021 года в выставочном комплексе Messe Frankfurt.
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    Как добраться до Messe Frankfurt?


    S-Bahn (поезд)

    - Выйти на станции Messe (S3 или S4, в нпаравлении Frankfurt Galluswarte, от Бад-Зодена / Кронберга (Таунуса).

    - Войдите в выставочный комплекс через вход Torhaus.

     

    U-Bahn (метрополитен)

    - Линия U4 от Frankfurt Hauptbahnhof в сторону Bockenheimer Warte.

    - Необходимо проехать одну станцию и выйти на Festhalle/Messe.

    - Войдите в выставочный комплекс.

     

    Вход из города

    - Ludwig-Erhard-Anlage 1 (вход в комплекс) 60327 Frankfurt am Main или Messeparkhaus Rebstock (паркинг) 60486 Frankfurt am Main.

     

    На автомобиле

    - Ludwig-Erhard-Anlage 1 (вход в комплекс) 60327 Frankfurt am Main или Messeparkhaus Rebstock (паркинг) 60486 Frankfurt am Main.

    Интересные факты о Automechanika Frankfurt 2018

    Какой процент людей посетил Automechanika Frankfurt 2018 впервые?

    Сколько посетителей остались довольны посещением Automechanika Frankfurt 2018?

    Люди из скольких стран посетили выставку Automechanika Frankfurt 2018?

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