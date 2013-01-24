Про виставку-ярмарок Automechanika



Automechanika в Франкфурті – це провідна у світі виставка-ярмарок виробів у галузі обслуговування автомобілів. Виставка-ярмарок проводиться кожні два роки, починаючи з 1971 року, а її організатором виступає Messe Frankfurt. 25-та річниця закінчилася рекордною кількістю учасників виставки (приблизно 5000) і відвідувачів (загалом 135 000) зі 184 країн. Наступна виставка проводитиметься з 14 по 18 вересня 2021 року у виставковому комплексі Messe Frankfurt.