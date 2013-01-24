Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Automechanika
    Про виставку-ярмарок Automechanika

    Про виставку-ярмарок Automechanika


    Automechanika в Франкфурті – це провідна у світі виставка-ярмарок виробів у галузі обслуговування автомобілів. Виставка-ярмарок проводиться кожні два роки, починаючи з 1971 року, а її організатором виступає Messe Frankfurt. 25-та річниця закінчилася рекордною кількістю учасників виставки (приблизно 5000) і відвідувачів (загалом 135 000) зі 184 країн. Наступна виставка проводитиметься з 14 по 18 вересня 2021 року у виставковому комплексі Messe Frankfurt.
    Переглянути офіційний веб-сайт

    Як дістатися до Messe Frankfurt?


    S-Bahn (поїзд)

    – Вийдіть на станції Messe (S3 або S4, у напрямку до Frankfurt Galluswarte, від Bad Soden/Kronberg Taunus).

    – Зайдіть на виставкову територію на вході Torhaus.

     

    U-Bahn (метро)

    – U4 від головного вокзалу Frankfurt Hauptbahnhof до станції Bockenheimer Warte.

    – Проїдьте одну зупинку і вийдіть на станції Festhalle/Messe.

    – Зайдіть на виставкову територію.

     

    Вхід із міста

    – Ludwig-Erhard-Anlage 1 (вхід на ярмарок) 60327 Frankfurt am Main або Messeparkhaus Rebstock (автостоянка) 60486 Frankfurt am Main.

     

    Автомобілем

    – Ludwig-Erhard-Anlage 1 (вхід на ярмарок) 60327 Frankfurt am Main або Messeparkhaus Rebstock (автостоянка) 60486 Frankfurt am Main.

    Цікаві факти про виставку-ярмарок Automechanika у Франкфурті 2018 року

    Який відсоток відвідувачів уперше відвідали виставку-ярмарок Automechanika у Франкфурті в 2018 році?

    Який відсоток відвідувачів були задоволені, відвідавши виставку-ярмарок Automechanika у Франкфурті в 2018 році?

    Відвідувачі скількох різних національностей відвідали виставку-ярмарок Automechanika у Франкфурті в 2018 році?

    Дізнайтеся більше

    Підтримка автотоварів

    Підтримка автотоварів

    Шукаєте замінні фари Philips для свого автомобіля?
    Де придбати

    Де придбати

    Купуйте автомобільні вироби Philips онлайн або магазині поруч
    Автомобільні статті

    Автомобільні статті

    Дізнайтеся більше про нашу технологію автомобільного освітлення Philips, інновації та рішення у нашим статтях

    Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

    Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

    Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

    Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

    Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

    Ексклюзивні пропозиції

    Розширену гарантію на обрані продукти

    Корисні поради

    Зареєструватися