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S-Bahn (поїзд)
– Вийдіть на станції Messe (S3 або S4, у напрямку до Frankfurt Galluswarte, від Bad Soden/Kronberg Taunus).
– Зайдіть на виставкову територію на вході Torhaus.
U-Bahn (метро)
– U4 від головного вокзалу Frankfurt Hauptbahnhof до станції Bockenheimer Warte.
– Проїдьте одну зупинку і вийдіть на станції Festhalle/Messe.
– Зайдіть на виставкову територію.
Вхід із міста
– Ludwig-Erhard-Anlage 1 (вхід на ярмарок) 60327 Frankfurt am Main або Messeparkhaus Rebstock (автостоянка) 60486 Frankfurt am Main.
Автомобілем
– Ludwig-Erhard-Anlage 1 (вхід на ярмарок) 60327 Frankfurt am Main або Messeparkhaus Rebstock (автостоянка) 60486 Frankfurt am Main.
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