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    Профессиональные ТВ

    19HFL5214W/12
    • Профессиональный прикроватный телевизор Профессиональный прикроватный телевизор Профессиональный прикроватный телевизор
      -{discount-value}

      Профессиональные ТВ

      19HFL5214W/12

      Профессиональный прикроватный телевизор

      Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.

      Профессиональные ТВ

      Профессиональный прикроватный телевизор

      Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.

      Профессиональный прикроватный телевизор

      Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.

      Профессиональные ТВ

      Профессиональный прикроватный телевизор

      Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.

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        Профессиональные ТВ

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        Профессиональный прикроватный телевизор

        Со встроенным Chromecast™.

        • 19" HeartLine
        • на базе ОС Android™

        Встроенный Chromecast. Транслируйте контент на большом экране

        Легко транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) на профессиональные телевизоры Philips на базе Android посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

        Google Play Store. Выбирайте. Смотрите. Играйте

        Доступ к Google Play одним касанием позволяет с легкостью загружать приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на ваш профессиональный телевизор Philips.

        Простой в очистке. Прочная передняя часть из стекла. Защитная рамка

        Плоская передняя панель из закаленного безопасного стекла позволяет легко очищать устройство. Стекло является гидрофобным, на нем не остается отпечатков пальцев, а отсутствие выпуклых кнопок означает отсутствие зазоров, в которые могут проникнуть бактерии. Встроенные сенсорные элементы управления можно легко отключить во время очистки с помощью кнопки на задней панели телевизора.

        Простой в использовании. Встроенные сенсорные элементы управления с подсветкой

        На передней панели этого профессионального телевизора Philips для медицинских учреждений имеются встроенные сенсорные элементы управления. Наиболее важные расположены максимально удобно и подсвечиваются, когда пациент подносит к ним палец, что обеспечивает удобство использования.

        Свет для чтения. Дает пациентам возможность читать днем и ночью

        Дайте им возможность читать в любое время суток. Свет для чтения удобно расположен под нижней рамкой этого профессионального телевизора Philips для медицинских учреждений. Свет включается кнопкой на сенсорной панели управления спереди устройства: кнопка подсвечивается, если поднести к ней палец или руку.

        Гальванически развязанный выход для наушников

        Гальваническая развязка обеспечивает максимально безопасное соединение между наушниками пациента и этим профессиональным телевизором Philips для медицинских учреждений. Ток не попадает в окружающую электрическую среду и защищает как пациента, так и чувствительное медицинское оборудование.

        CMND & Control. Использование, обновление, обслуживание

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.

        AppControl. Безопасная удаленная установка и управление приложениями.

        Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.

        Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями

        Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.

        Блок питания медицинской категории

        Этот профессиональный телевизор Philips для медицинских учреждений оснащен блоком питания, который соответствует стандартам EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-1-2.

        Антибактериальный корпус предотвращает размножение бактерий

        В медицинских учреждениях по всему миру огромное внимание уделяется борьбе с бактериями, так как они могут вызывать опасные инфекции. Чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы, компания Philips разработала специальные телевизоры CareSuite с антибактериальным корпусом, который соответствует требованиям стандарта JIS Z2801. Защитное покрытие предотвращает размножение наиболее распространенных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк (гастроэнтерит), кишечная палочка и клебсиелла (пневмония), и помогает поддержать ваше здоровье и здоровье ваших пациентов.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          19  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          47  см
          Дисплей
          Светодиодный HD-телевизор
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Яркость
          200  кд/м²
          Угол просмотра (по горизонтали)
          45/45  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          25/40  градусов

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение через IP
          • Мультивещание
          • Unicast
          • HLS
          • Каналы приложения OTT

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Предустановленные приложения
          • Netflix*
          • YouTube
          • Магазин Google Play*
          • Google Play Фильмы
          • Google Play Игры
          • YouTube Music
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Ограничение громкости
          • Управление параметрами включения
          • Блокировка меню установки
          • Блокировка меню
          • Внешняя блокировка управления
          • Режим ограничения для особых учреждений
          Регулятор мощности
          • Режим быстрого запуска
          • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
          • Автоматическое выключение
          Символика
          • Настраиваемый главный экран
          • Настраиваемое приложение начала работы
          • Название места (Geonames ID)
          • CMND&Create
          • Пользовательская панель управления (HTML&APK)
          CMND&Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Дистанционное управление по IP/РЧ
          • Управление группами телевизоров
          • Локальные обновления через USB
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          Управление
          • Система AppControl
          • Базовое управление ТВ на базе Android JEDI
          • JSON API for TV Control-JAPIT
          • Протокол Serial Xpress
          • Crestron Connected
          • Джойстик
          Интерактивные DRM
          • VSecure
          • PlayReady Smooth Streaming
          • Securemedia
          Получение дохода
          Функция MyChoice
          CMND&Check-In
          • Имя гостя
          • Язык гостя
          • Сообщения
          • Оплата через ТВ
          • Экспресс-оплата
          Общий доступ
          • Встроенный Chromecast
          • Безопасный общий доступ
          • Общий доступ с управлением по сети
          Комфорт
          • Google Ассистент*
          • Вход в учетную запись Google
          • Прогноз погоды
          • Поддержка более 40 языков меню
          • Часы в выключенном состоянии
          • Theme TV
          • Сигнал будильника
          • Таймер отключения

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с системой вызова персонала
          • Сенсорные элементы управления с подсветкой
          Комфорт
          • Свет для чтения
          • Датчик расстояния
          • Подставка телевизора
          • Обратная связь
          • Независимое отключение звука основного динамика
          • Функция блокировки для очистки
          Безопасность
          • Закаленное стекло
          • Двойная изоляция, класс II
          • Огнестойкий материал
          • Гальванически развязанный выход для наушников
          • IEC/EN60601-1
          Гигиеничность
          • Переднее стекло с защитой от отпечатков пальцев
          • Гидрофобное покрытие
          • Гладкая задняя панель
          • Противомикробный корпус JISZ2801
          EMC
          IEC/EN60601-1-2

        • Мультимедиа

          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • VP9
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SMI
          • TXT
          Поддерживаемые форматы изображения
          • JPG
          • PNG
          • BMP
          • GIF
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 60 Гц

        • Аудио

          Выходная мощность
          5 (2 x 2,5)  Вт
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • DTS-HD
          • Поддержка Dolby Atmos
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS Studio Sound

        • Питание

          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C
          Вход
          12 В постоянного тока
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Внешний блок питания
          • 50–60 Гц
          • 100–240 В перем. тока
          Маркировка класса энергоэффективности
          E
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          14  Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Регистрационный номер EPREL
          964360

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Адаптер питания пост. тока
          • Шнур питания сети постоянного тока 1,5 м
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительный
          • Шнур питания сети постоянного тока 3 м 22AV1965A/12
          • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
          • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12
          • Гигиеничный пульт ДУ 22AV2204A
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

        • Беспроводное соединение

          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          • 802.11 ac
          • Wifi-Direct

        • Подключения (боковая панель)

          Выход для наушников
          Мини-разъем
          USB 1
          Порт USB 2.0

        • Подключения (задняя панель)

          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем
          Внешнее управление
          RJ-48
          Антенна
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Ethernet (LAN)
          RJ-45

        • Расширенные возможности подключения

          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          HDMI
          • ARC (все порты)
          • Выбор входного аудиосигнала

        • Дизайн

          Цвет
          Белый

        • Размеры

          Вес продукта
          3,45  кг
          Совместимое настенное крепление
          • 75 x 75 мм
          • M4
          Размеры устройства (без подставки)
          (WxHwD) 469x326x39/49  миллиметра
          Вес изделия (с подставкой)
          3.8  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Гарантийный талон

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Netflix: применяются специальные условия и положения, которые необходимо принять перед тем, как получить доступ к приложению.
            • Доступ к Google Ассистенту зависит от параметров страны и языка. Для использования Google Ассистента необходимо приобрести пульт ДУ с голосовым управлением.
            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
            • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC

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