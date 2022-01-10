Корпус AntiMicrobial активно сповільнює розвиток бактерій

Мікроби стали зростаючою проблемою у лікарнях та медичних закладах в усьому світі, оскільки вони можуть спричинити небезпечні для життя інфекції. Телевізори Philips CareSuite турбуються про це, використовуючи протимікробний додатковий компонент у матеріалі корпусу, сумісний з JIS Z2801, роблячи його невід’ємною частиною корпусу дисплея. Ваше добре самопочуття та самопочуття Ваших пацієнтів тепер забезпечується цією захисною поверхнею, що перешкоджає розвитку найпоширеніших мікроорганізмів, таких як золотистий стафілокок (гастроентерит), кишкова паличка та клебсієла (пневмонія).