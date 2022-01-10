Подаруйте їм вбудований Chromecast™, доступ до магазину Google Play™ Store та багато іншого. Цей телевізор на базі Android™ для лежачих пацієнтів створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
Подаруйте їм вбудований Chromecast™, доступ до магазину Google Play™ Store та багато іншого. Цей телевізор на базі Android™ для лежачих пацієнтів створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.
Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
Подаруйте їм вбудований Chromecast™, доступ до магазину Google Play™ Store та багато іншого. Цей телевізор на базі Android™ для лежачих пацієнтів створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
Подаруйте їм вбудований Chromecast™, доступ до магазину Google Play™ Store та багато іншого. Цей телевізор на базі Android™ для лежачих пацієнтів створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.
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Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
Із технологією Chromecast built-in™.
19-дюймовий HeartLine
на базі Android™
Вбудований модуль Chromecast. Переносьте вміст на великий екран
Користуйтеся перевагами бездротового перенесення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) на професійний телевізор Philips на базі Android. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч додатків, сумісних із Cast – розумний пристрій стає дистанційним.
Магазин Google Play. Шукайте. Дивіться. Грайте
Доступ до магазину Google Play одним дотиком дозволяє легко додавати на професійний телевізор Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо.
Легко чистити. Міцна скляна передня панель. Захисна рамка
Передня панель із міцного, захисного скла є пласкою, тому її легко чистити. Скло є гідрофобним – воно відштовхує відбитки пальців, а відсутність кнопок, які виступають, гарантує захист від проникнення бактерій. Вбудовані сенсорні елементи керування можна зручно вимикати для чищення за допомогою кнопки на задній панелі телевізора.
Легко користуватися. Вбудовані сенсорні елементи керування із задньою підсвіткою
На передній панелі цього професійного телевізора Philips для медичних закладів знаходяться вбудовані сенсорні елементи керування. Важливі елементи керування зручно розміщені й підсвічуються, коли пацієнти підносять до них палець, забезпечуючи легке користування.
Світло для читання. Дайте пацієнтам можливість читати вдень чи вночі
Дайте їм можливість читати вдень чи вночі. Світло для читання зручно розміщено під нижньою рамкою цього професійного телевізора Philips для медичних закладів. Світло вмикається за допомогою кнопки на передній сенсорній панелі: кнопка підсвічується у разі наближення до нього пальця чи руки.
Гальванічно ізольований роз’єм для навушників
Гальванічна ізоляція гарантує максимально безпечне з’єднання навушників пацієнта із цим професійним телевізором Philips для медичних закладів. Проходження струму з електричного кола навушників у навколишнє електричне середовище неможливе. Це гарантує захист пацієнта та чутливих медичних інструментів.
CMND & Control. Керуйте, оновлюйте, зберігайте
Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.
AppControl. Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно та безпечно
Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.
Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення
Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.
Живлення для медичного використання
Цей професійний телевізор Philips для медичних закладів використовує живлення, що відповідає стандартам EN/IEC 60601-1 та EN/IEC 60601-1-2.
Корпус AntiMicrobial активно сповільнює розвиток бактерій
Мікроби стали зростаючою проблемою у лікарнях та медичних закладах в усьому світі, оскільки вони можуть спричинити небезпечні для життя інфекції. Телевізори Philips CareSuite турбуються про це, використовуючи протимікробний додатковий компонент у матеріалі корпусу, сумісний з JIS Z2801, роблячи його невід’ємною частиною корпусу дисплея. Ваше добре самопочуття та самопочуття Ваших пацієнтів тепер забезпечується цією захисною поверхнею, що перешкоджає розвитку найпоширеніших мікроорганізмів, таких як золотистий стафілокок (гастроентерит), кишкова паличка та клебсієла (пневмонія).
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
19
дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
47
см
Дисплей
Світлодіодний HD-телевізор
Роздільна здатність панелі
1366 x 768p
Яскравість
200
кд/м²
Кут огляду (по горизонталі)
45/45
градусів
Кут огляду (по вертикалі)
25/40
градусів
Тюнер/Прийом/Передача
Цифрові телевізори
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (до 1080p60)
Аналоговий телевізор
PAL
Відтворення IP
Multicast
Unicast
HLS
Канали з додатками OTT
Android TV
ОС
Android TV™ 9 (Pie)
Попередньо встановлені застосунки
Netflix*
YouTube
Google Play Store*
Фільми Google Play
Ігри Google Play
YouTube Music
Об’єм пам’яті (флеш)
16 Гб*
Готельні функції
Режим готелю
Обмеження гучності
Керування налаштуваннями ввімкнення
Блокування меню встановлення
Блокування меню
Блокування локального керування
Режим в’язниці
Керування живленням
Швидкий початок
Автоматичне увімкнення
Автоматичне вимкнення
Ваша марка
Головний екран з можливістю налаштування
Додаток-вітання з можливістю налаштування
Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
CMND & Create
Користувацька панель (HTML та APK)
CMND & Control
Офлайновий редактор каналів
Офлайновий редактор параметрів
Дистанційне керування через IP/РЧ
Групове керування телевізором
Локальні оновлення через USB
Миттєве початкове клонування
Керування
AppControl
JEDI Native Android TV Control
JSON API для TV Control-JAPIT
Serial Xpress Protocol
Crestron Connected
Джойстик
Інтерактивне DRM
VSecure
Playready Smoothstreaming
SecureMedia
Генерація доходу
MyChoice
CMND&Check-In
Ім’я гостя
Мова гостя
Повідомлення
Рахунок за ТБ
Експрес-виписка
Спільний доступ
Вбудований модуль Chromecast
Безпечний спільний доступ
Керований у мережі спільний доступ
Зручність
Google Помічник*
Вхід в обліковий запис Google
Прогноз погоди
Підтримка >40 мов меню
Годинник у режимі вимкнення
Тематичне ТБ
Будильник
Таймер сну
Функції для медичних закладів
Керування
Керування кількома пультами ДК
Підтримка системи виклику медсестри
Сенсорні кнопки керування з підсвіткою
Зручність
Світло для читання
Датчик відстані
Панель керування телевізором
Двосторонній зв’язок
Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
Функція блокування чищення
Безпека
Загартоване скло
Подвійна ізоляція класу II
Вогнестійкість
Вихід для навушників з гальванічною ізоляцією
IEC/EN60601-1
Гігієнічні
Скляна передня панель, на якій не залишаються відбитки пальців
Гідрофобне покриття
Гладка задня кришка
Корпус JISZ2801Anti-microbial
EMC
IEC/EN60601-1-2
Мультимедіа
Підтримуване відтворення відео
Формати: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Контейнери: AVI, MKV
VP9
Підтримувані музичні формати
MP3
AAC
WAV
WMA (від v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 та v10)
Підтримувані формати субтитрів
SRT
SMI
TXT
Підтримувані формати зображення
JPG
PNG
BMP
GIF
Підтримувана роздільна здатність відео на USB
до 1920x1080p при 60 Гц
Аудіо
Вихідна потужність звуку
5 (2x2,5)
Вт
Вихід для гучномовців для ванної кімнати
1,5 Вт, моно, 8 Ом
Гучномовці
2,0
Направлені вниз
Функції звуку
DTS-HD
Сумісність із Dolby Atmos
Dolby MS12D
AC-4
DTS Studio Sound
Потужність
Температура зовнішнього середовища
від 0 °C до 40 °C
Вхід
12 В постійного струму
Споживання електроенергії в режимі очікування
<0,5 Вт
Зовнішнє живлення
50–60 Гц
100–240 В змінного струму
Клас маркування енергоспоживання
E
Живлення маркування енергоспоживання ЄС
14
Вт
Енергозберігаючі функції
Екорежим
Реєстраційний номер EPREL
964360
Аксесуари
Входить в комплект
Адаптер постійного струму
Кабель постійного струму 1,5 м
Кабель змінного струму
Гарантійний талон
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Netflix: застосовуються певні умови та положення, які потрібно прийняти для активації додатка.
Доступність Google Помічника залежить від налаштування країни та мови. Для використання Google Помічника необхідний додатковий пульт дистанційного керування із функцією керування голосом.
Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC
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