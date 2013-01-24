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Профессиональные ТВ

22AV1604B/12
Общая оценка / 5
  • Пульт ДУ для медицинских учреждений Пульт ДУ для медицинских учреждений Пульт ДУ для медицинских учреждений
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    Профессиональные ТВ

    22AV1604B/12

    Пульт ДУ для медицинских учреждений

    Предназначенный для использования в медицинских учреждениях профессиональный пульт ДУ Philips располагает цветными кнопками на удобной в очистке поверхности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ для медицинских учреждений

    Предназначенный для использования в медицинских учреждениях профессиональный пульт ДУ Philips располагает цветными кнопками на удобной в очистке поверхности.

    Пульт ДУ для медицинских учреждений

    Предназначенный для использования в медицинских учреждениях профессиональный пульт ДУ Philips располагает цветными кнопками на удобной в очистке поверхности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ для медицинских учреждений

    Предназначенный для использования в медицинских учреждениях профессиональный пульт ДУ Philips располагает цветными кнопками на удобной в очистке поверхности.

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      Пульт ДУ для медицинских учреждений

      Гигиеничный и простой в очистке

      • Пульт ДУ

      Верхнюю панель можно очищать спиртосодержащими средствами

      Ровную верхнюю панель этого пульта ДУ Philips для профессиональных ТВ можно легко очищать спиртосодержащими средствами. Она также обеспечивает гигиеничность использования — отсутствие выступающих кнопок означает отсутствие щелей, в которые могут проникнуть микробы.

      Корпус белого цвета для медицинских учреждений

      Белый корпус и скругленные края пульта создают минималистичный и приятный дизайн для использования в медицинских учреждениях. Цветные кнопки с удобным расположением обеспечат удобство использования.

      Отсек для батарей с фиксатором

      Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

      Уведомление о низком заряде батарей на экране телевизора

      Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

      Память для настроек Multi-RC

      Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        203x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (приобретаются отдельно)

      • Специальные гостиничные функции

        Пульт ДУ
        • Совместимость с Multi-RC
        • Совместимость с Studio/ES/MS/Sig
        • PrimeSuite
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи

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