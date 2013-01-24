Дистанційне керування у медичних закладах
Цей професійний пульт дистанційного керування Philips створений для використання в медичних закладах і має просте розміщення кольорових кнопок на поверхні, яку легко чистити.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дистанційне керування у медичних закладах
Цей професійний пульт дистанційного керування Philips створений для використання в медичних закладах і має просте розміщення кольорових кнопок на поверхні, яку легко чистити.
Дистанційне керування у медичних закладах
Цей професійний пульт дистанційного керування Philips створений для використання в медичних закладах і має просте розміщення кольорових кнопок на поверхні, яку легко чистити.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дистанційне керування у медичних закладах
Цей професійний пульт дистанційного керування Philips створений для використання в медичних закладах і має просте розміщення кольорових кнопок на поверхні, яку легко чистити.
Поверхня цього професійного пульта дистанційного керування Philips є пласка, тому її можна легко протирати спиртом. Пласка поверхня також гігієнічна: оскільки кнопки не виступають, у щілини не можуть потрапити мікроби.
Білий дизайн і заокруглені краї роблять цей пульт чистим та зручним для використання в медичних закладах. Основні кнопки позначені кольором і зручно розташовані, що забезпечує просте користування.
Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.
Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.
Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.
Розміри
Батарея
Готельні функції