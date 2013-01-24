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Професійні телевізори

22AV1604B/12
Загальна оцінка / 5
  • Дистанційне керування у медичних закладах Дистанційне керування у медичних закладах Дистанційне керування у медичних закладах
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    Професійні телевізори

    22AV1604B/12

    Дистанційне керування у медичних закладах

    Цей професійний пульт дистанційного керування Philips створений для використання в медичних закладах і має просте розміщення кольорових кнопок на поверхні, яку легко чистити.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Дистанційне керування у медичних закладах

    Цей професійний пульт дистанційного керування Philips створений для використання в медичних закладах і має просте розміщення кольорових кнопок на поверхні, яку легко чистити.

    Дистанційне керування у медичних закладах

    Цей професійний пульт дистанційного керування Philips створений для використання в медичних закладах і має просте розміщення кольорових кнопок на поверхні, яку легко чистити.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Дистанційне керування у медичних закладах

    Цей професійний пульт дистанційного керування Philips створений для використання в медичних закладах і має просте розміщення кольорових кнопок на поверхні, яку легко чистити.

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      Дистанційне керування у медичних закладах

      Легке гігієнічне чищення

      • Дистанційне керування

      Поверхню можна протирати спиртом

      Поверхня цього професійного пульта дистанційного керування Philips є пласка, тому її можна легко протирати спиртом. Пласка поверхня також гігієнічна: оскільки кнопки не виступають, у щілини не можуть потрапити мікроби.

      Білий дизайн для використання в медичних закладах

      Білий дизайн і заокруглені краї роблять цей пульт чистим та зручним для використання в медичних закладах. Основні кнопки позначені кольором і зручно розташовані, що забезпечує просте користування.

      Батарейний відсік із замком

      Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

      Виявлення низького рівня заряду батареї зі сповіщенням на телевізорі

      Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

      Пам’ять для налаштувань кількох пультів ДК

      Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        203x48x20 м

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (не входять у комплект)

      • Готельні функції

        Дистанційне керування
        • Сумісність із кількома пультами ДК
        • Сумісність із моделями Studio/ES/MS/Sig
        • PrimeSuite
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        • Підтримка фіксатора для кабелю
        • Виявлення низького рівня заряду батареї

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