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    Аксессуар для профессиональных ТВ

    22AV1860A/12
    • USB-часы для профессиональных ТВ USB-часы для профессиональных ТВ USB-часы для профессиональных ТВ
      -{discount-value}

      Аксессуар для профессиональных ТВ

      22AV1860A/12

      USB-часы для профессиональных ТВ

      Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.

      Аксессуар для профессиональных ТВ

      USB-часы для профессиональных ТВ

      Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.

      USB-часы для профессиональных ТВ

      Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.

      Аксессуар для профессиональных ТВ

      USB-часы для профессиональных ТВ

      Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.

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        Аксессуар для профессиональных ТВ

        Аксессуар для профессиональных ТВ

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        USB-часы для профессиональных ТВ

        • Внешние USB-часы

        Время на дисплее автоматически синхронизируется с временем на ТВ

        Эти часы всегда идут точно, и вам не потребуется отдельно настраивать время. По USB-интерфейсу на них автоматически отправляется точное время, что телевизор получает с вещательным сигналом.

        Удобное отображение времени в номере гостиницы

        Дисплей высокой четкости позволяет следить за временем из любой точки в номере гостиницы, а оптимальный уровень яркости поможет избежать лишней нагрузки на глаза в ночное время.

        Регулируемый уровень яркости для разных условий эксплуатации

        Яркость дисплея часов можно настроить или полностью отключить подсветку.

        • Специальные гостиничные функции

          Часы
          • Автоматическая загрузка времени
          • Автоматический датчик яркости

        • Совместимость

          Работает с
          • Серия 3000
          • Серия 4000
          • Серия 5000
          • Серия 6000
          • Серия 7000

        • Размеры

          Вес продукта
          0,035  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          70 x 28 x 21 мм

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            • Для непрерывной работы часов необходимо выбрать на телевизоре режим "Быстрый режим ожидания"

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