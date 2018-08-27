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USB-годинник для професійних телевізорів
Цей аксесуар створено спеціально для професійних телевізорів. Він забезпечує ефективне рішення для постійного відображення часу в гостьових кімнатах, і його можна зручно під’єднати до телевізора через USB. Додаткового джерела живлення не потрібно.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
USB-годинник для професійних телевізорів
Цей аксесуар створено спеціально для професійних телевізорів. Він забезпечує ефективне рішення для постійного відображення часу в гостьових кімнатах, і його можна зручно під’єднати до телевізора через USB. Додаткового джерела живлення не потрібно.
USB-годинник для професійних телевізорів
Цей аксесуар створено спеціально для професійних телевізорів. Він забезпечує ефективне рішення для постійного відображення часу в гостьових кімнатах, і його можна зручно під’єднати до телевізора через USB. Додаткового джерела живлення не потрібно.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
USB-годинник для професійних телевізорів
Цей аксесуар створено спеціально для професійних телевізорів. Він забезпечує ефективне рішення для постійного відображення часу в гостьових кімнатах, і його можна зручно під’єднати до телевізора через USB. Додаткового джерела живлення не потрібно.
Аксесуар для професійного телевізора
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Цей годинник завжди показує точний час, його не потрібно окремо налаштовувати. За допомогою USB-з’єднання дисплей автоматично синхронізується з точним часом, який телевізор отримує через сигнал мовлення.
Чіткий і високоякісний дисплей годинника поєднує в собі зручну видимість у готельному номері та приємне підсвічування, що не турбуватиме уночі.
Можна налаштувати різні рівні підсвічування дисплея годинника або повністю вимкнути.
Готельні функції
Сумісність
Розміри
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