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    Аксесуар для професійного телевізора

    22AV1860A/12
    • USB-годинник для професійних телевізорів USB-годинник для професійних телевізорів USB-годинник для професійних телевізорів
      -{discount-value}

      Аксесуар для професійного телевізора

      22AV1860A/12

      USB-годинник для професійних телевізорів

      Цей аксесуар створено спеціально для професійних телевізорів. Він забезпечує ефективне рішення для постійного відображення часу в гостьових кімнатах, і його можна зручно під’єднати до телевізора через USB. Додаткового джерела живлення не потрібно.

      Аксесуар для професійного телевізора

      USB-годинник для професійних телевізорів

      Цей аксесуар створено спеціально для професійних телевізорів. Він забезпечує ефективне рішення для постійного відображення часу в гостьових кімнатах, і його можна зручно під’єднати до телевізора через USB. Додаткового джерела живлення не потрібно.

      USB-годинник для професійних телевізорів

      Цей аксесуар створено спеціально для професійних телевізорів. Він забезпечує ефективне рішення для постійного відображення часу в гостьових кімнатах, і його можна зручно під’єднати до телевізора через USB. Додаткового джерела живлення не потрібно.

      Аксесуар для професійного телевізора

      USB-годинник для професійних телевізорів

      Цей аксесуар створено спеціально для професійних телевізорів. Він забезпечує ефективне рішення для постійного відображення часу в гостьових кімнатах, і його можна зручно під’єднати до телевізора через USB. Додаткового джерела живлення не потрібно.

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        Аксесуар для професійного телевізора

        Аксесуар для професійного телевізора

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        USB-годинник для професійних телевізорів

        • Зовнішній USB-годинник

        Час відображення автоматично прив’язується до часу телевізора

        Цей годинник завжди показує точний час, його не потрібно окремо налаштовувати. За допомогою USB-з’єднання дисплей автоматично синхронізується з точним часом, який телевізор отримує через сигнал мовлення.

        Зручна видимість годинника в готельному номері

        Чіткий і високоякісний дисплей годинника поєднує в собі зручну видимість у готельному номері та приємне підсвічування, що не турбуватиме уночі.

        Регульована яскравість для різних середовищ

        Можна налаштувати різні рівні підсвічування дисплея годинника або повністю вимкнути.

        Технічні характеристики

        • Готельні функції

          годинник
          • Автоматичне завантаження часу
          • Сенсор автоматичного регулювання яскравості

        • Сумісність

          Працює з
          • Серія 3000
          • Серія 4000
          • Серія 5000
          • Серія 6000
          • Серія 7000

        • Розміри

          Вага виробу
          0,035  кг
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          70 x 28 x 21 мм

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Для постійного функціонування годинника на телевізорі потрібно налаштувати швидкий перехід до режиму очікування

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