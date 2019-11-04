Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.