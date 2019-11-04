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    Аксессуар для профессиональных ТВ

    22AV1965A/12
    • Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м
      -{discount-value}

      Аксессуар для профессиональных ТВ

      22AV1965A/12

      Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

      Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.

      Аксессуар для профессиональных ТВ

      Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

      Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.

      Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

      Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.

      Аксессуар для профессиональных ТВ

      Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

      Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.

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        Аксессуар для профессиональных ТВ

        Аксессуар для профессиональных ТВ

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        Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

        • Сетевой шнур постоянного тока

        • Совместимость

          Работает с
          19HFL5x14W

        • Размеры

          Длина
          300  см

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