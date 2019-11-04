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    Аксесуар для професійного телевізора

    22AV1965A/12
    • Кабель живлення постійного струму Philips (3 м) Кабель живлення постійного струму Philips (3 м) Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)
      -{discount-value}

      Аксесуар для професійного телевізора

      22AV1965A/12

      Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)

      Виготовлений для приліжкового телевізора Philips HeartLine, кабель живлення постійного струму 3 м настільки ж інноваційний, як і сам дисплей. Економте час і зусилля під час нестандартного встановлення, замовляючи цей кабель живлення попередньо встановленим із додатковими тримачами для стіни або стелі.

      Аксесуар для професійного телевізора

      Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)

      Виготовлений для приліжкового телевізора Philips HeartLine, кабель живлення постійного струму 3 м настільки ж інноваційний, як і сам дисплей. Економте час і зусилля під час нестандартного встановлення, замовляючи цей кабель живлення попередньо встановленим із додатковими тримачами для стіни або стелі.

      Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)

      Виготовлений для приліжкового телевізора Philips HeartLine, кабель живлення постійного струму 3 м настільки ж інноваційний, як і сам дисплей. Економте час і зусилля під час нестандартного встановлення, замовляючи цей кабель живлення попередньо встановленим із додатковими тримачами для стіни або стелі.

      Аксесуар для професійного телевізора

      Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)

      Виготовлений для приліжкового телевізора Philips HeartLine, кабель живлення постійного струму 3 м настільки ж інноваційний, як і сам дисплей. Економте час і зусилля під час нестандартного встановлення, замовляючи цей кабель живлення попередньо встановленим із додатковими тримачами для стіни або стелі.

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        Аксесуар для професійного телевізора

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        Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)

        • Кабель живлення постійного струму

        Технічні характеристики

        • Сумісність

          Працює з
          19HFL5x14W

        • Розміри

          Довжина
          300  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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