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Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)
Виготовлений для приліжкового телевізора Philips HeartLine, кабель живлення постійного струму 3 м настільки ж інноваційний, як і сам дисплей. Економте час і зусилля під час нестандартного встановлення, замовляючи цей кабель живлення попередньо встановленим із додатковими тримачами для стіни або стелі.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)
Виготовлений для приліжкового телевізора Philips HeartLine, кабель живлення постійного струму 3 м настільки ж інноваційний, як і сам дисплей. Економте час і зусилля під час нестандартного встановлення, замовляючи цей кабель живлення попередньо встановленим із додатковими тримачами для стіни або стелі.
Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)
Виготовлений для приліжкового телевізора Philips HeartLine, кабель живлення постійного струму 3 м настільки ж інноваційний, як і сам дисплей. Економте час і зусилля під час нестандартного встановлення, замовляючи цей кабель живлення попередньо встановленим із додатковими тримачами для стіни або стелі.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кабель живлення постійного струму Philips (3 м)
Виготовлений для приліжкового телевізора Philips HeartLine, кабель живлення постійного струму 3 м настільки ж інноваційний, як і сам дисплей. Економте час і зусилля під час нестандартного встановлення, замовляючи цей кабель живлення попередньо встановленим із додатковими тримачами для стіни або стелі.
Аксесуар для професійного телевізора
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