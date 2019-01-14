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    Профессиональные ТВ

    22AV9574A/12
    • Пульт ДУ для профессиональной настройки Пульт ДУ для профессиональной настройки Пульт ДУ для профессиональной настройки
      -{discount-value}

      Профессиональные ТВ

      22AV9574A/12

      Пульт ДУ для профессиональной настройки

      Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.

      Профессиональные ТВ

      Пульт ДУ для профессиональной настройки

      Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.

      Пульт ДУ для профессиональной настройки

      Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.

      Профессиональные ТВ

      Пульт ДУ для профессиональной настройки

      Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.

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        Профессиональные ТВ

        Профессиональные ТВ

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        Пульт ДУ для профессиональной настройки

        Простая установка

        • Пульт ДУ

        Главный пульт ДУ для быстрой установки и настройки ТВ

        Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips.

        Легко различимая зеленая расцветка

        Этот пульт ДУ для профессиональной настройки ТВ Philips выполнен в зеленой расцветке, что позволяет легко отличить его от других пультов ДУ.

        Быстрые кнопки Android. Простая настройка Android TV

        Специальные кнопки помогут без труда настраивать телевизор с Android TV и управлять им.

        Управляйте MyChoice с помощью пульта ДУ

        Управляйте MyChoice прямо с помощью пульта ДУ.

        • Батарея

          Тип
          2xAAA (приобретаются отдельно)

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          205x53x20 мм

        • Информация об упаковке

          Количество
          1

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