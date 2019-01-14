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Пульт дистанційного керування для професійного налаштування
Легко встановлюйте та налаштовуйте свої професійні телевізори Philips. Завдяки унікальному зеленому забарвленню цей пульт ДК для професійного налаштування легко помітити. Ви більше ніколи не помилитеся пультом.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пульт дистанційного керування для професійного налаштування
Легко встановлюйте та налаштовуйте свої професійні телевізори Philips. Завдяки унікальному зеленому забарвленню цей пульт ДК для професійного налаштування легко помітити. Ви більше ніколи не помилитеся пультом.
Пульт дистанційного керування для професійного налаштування
Легко встановлюйте та налаштовуйте свої професійні телевізори Philips. Завдяки унікальному зеленому забарвленню цей пульт ДК для професійного налаштування легко помітити. Ви більше ніколи не помилитеся пультом.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пульт дистанційного керування для професійного налаштування
Легко встановлюйте та налаштовуйте свої професійні телевізори Philips. Завдяки унікальному зеленому забарвленню цей пульт ДК для професійного налаштування легко помітити. Ви більше ніколи не помилитеся пультом.
Професійні телевізори
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Легко встановлюйте й налаштовуйте свої професійні телевізори Philips.
Цей пульт ДК для професійного налаштування Philips має привабливий зелений дизайн, щоб його можна швидко відрізнити від стандартних пультів.
Спеціальні кнопки полегшують налаштування й керування телевізором Android.
Керуйте функцією MyChoice безпосередньо з пульта дистанційного керування.
Батарея
Розміри
Дані упаковки
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