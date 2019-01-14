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    Професійні телевізори

    22AV9574A/12
    • Пульт дистанційного керування для професійного налаштування Пульт дистанційного керування для професійного налаштування Пульт дистанційного керування для професійного налаштування
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      Професійні телевізори

      22AV9574A/12

      Пульт дистанційного керування для професійного налаштування

      Легко встановлюйте та налаштовуйте свої професійні телевізори Philips. Завдяки унікальному зеленому забарвленню цей пульт ДК для професійного налаштування легко помітити. Ви більше ніколи не помилитеся пультом.

      Професійні телевізори

      Пульт дистанційного керування для професійного налаштування

      Легко встановлюйте та налаштовуйте свої професійні телевізори Philips. Завдяки унікальному зеленому забарвленню цей пульт ДК для професійного налаштування легко помітити. Ви більше ніколи не помилитеся пультом.

      Пульт дистанційного керування для професійного налаштування

      Легко встановлюйте та налаштовуйте свої професійні телевізори Philips. Завдяки унікальному зеленому забарвленню цей пульт ДК для професійного налаштування легко помітити. Ви більше ніколи не помилитеся пультом.

      Професійні телевізори

      Пульт дистанційного керування для професійного налаштування

      Легко встановлюйте та налаштовуйте свої професійні телевізори Philips. Завдяки унікальному зеленому забарвленню цей пульт ДК для професійного налаштування легко помітити. Ви більше ніколи не помилитеся пультом.

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        Професійні телевізори

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        Пульт дистанційного керування для професійного налаштування

        Легке встановлення

        • Дистанційне керування

        Головний пульт ДК для швидкого встановлення й налаштування телевізора

        Легко встановлюйте й налаштовуйте свої професійні телевізори Philips.

        Легко помітний зелений дизайн

        Цей пульт ДК для професійного налаштування Philips має привабливий зелений дизайн, щоб його можна швидко відрізнити від стандартних пультів.

        Кнопки швидкого доступу для Android. Легке налаштування телевізорів Android

        Спеціальні кнопки полегшують налаштування й керування телевізором Android.

        Керування MyChoice із пульта ДК

        Керуйте функцією MyChoice безпосередньо з пульта дистанційного керування.

        Технічні характеристики

        • Батарея

          Тип
          2xAAA (не входять у комплект)

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          205x53x20 мм

        • Дані упаковки

          Кількість
          1

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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