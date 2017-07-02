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    Signage Solutions

    Светодиодный дисплей

    27BDL9015L/00
    Общая оценка / 5
    • Без границ Без границ Без границ
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      Signage Solutions Светодиодный дисплей

      27BDL9015L/00
      Общая оценка / 5

      Без границ

      Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах

      Signage Solutions Светодиодный дисплей

      Без границ

      Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах

      Без границ

      Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах

      Signage Solutions Светодиодный дисплей

      Без границ

      Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Светодиодный дисплей

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        Безрамочная LED-видеостена.

        • 27"
        • Direct View LED

        Встроенная крышка для кабелей на задней панели. Простое управление кабелями

        Ваш профессиональный LED-дисплей Philips располагает встроенными крышками для кабелей на задней панели, которые помогут поддерживать кабели питания и передачи данных в чистоте. Кабели питания и передачи данных можно подключить к экранам видеостены последовательно, что позволяет свести к минимуму количество проводов и ускорить процесс установки.

        Создавайте безрамочные видеостены любой формы и размера

        Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.

        LED-модули с простым доступом. Обслуживание и ремонт без лишних усилий

        Простой доступ к внутренним электронным компонентам для обслуживания или ремонта. Каждый из восьми LED-модулей можно извлечь с помощью специального магнитного инструмента JIG, который приподнимает модуль за переднюю часть.

        Светодиодный дисплей. Превосходное качество изображения. Однородная цветопередача

        Создавайте безрамочные видеостены любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных светодиодных экранов Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте видеостены уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Равномерность яркости
          >=97 %
          Яркость после калибровки
          650 нит
          Яркость до калибровки
          750 нит
          Калибровка (яркость/цвет)
          Поддерживается
          Диапазон цветовых температур
          4000~9500 K (программное управление)
          Цветовая температура по умолчанию
          6500±500 K
          Коэфф. контрастности (типич.)
          >=3000:1
          Угол просмотра (по горизонтали)
          160  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          160  градусов
          Улучшение изображения
          • Динамическое повышение контрастности
          • Дисплей с широким цветовым пространством
          Ориентация
          Ландшафтный
          Частота кадров (Гц)
          50 и 60
          Частота обновления (Гц)
          1920~3840
          Использование
          24/7, в помещении

        • Комфорт

          Простая установка
          • Механизм блокировки корпуса
          • Направляющие штифты
          • Небольшой вес
          Сквозной канал питания
          Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов
          Сквозной канал управления сигналами
          RJ45

        • Мощность

          Потребляемая мощность (типич.)
          <=53  Вт
          Максимальное энергопотребление (Вт)
          <=160  Вт
          Значение BTU на м2
          2624 BTU/м2
          Входное напряжение
          100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          -20~45  °C
          Диапазон температур (хранение)
          -20~50  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          10~80 %
          Относительная влажность (во время хранения)
          10~85 %

        • Корпус

          Площадь экрана (м2)
          0,2079
          Пикселей на экране (точек)
          82 944
          Габариты корпуса (Ш x В)
          384×216
          Размер корпуса (мм)
          608x342x55
          Штекер передачи данных
          RJ45
          Штекер питания
          Вход/выход (C14/C13)
          Количество карт приема
          2 шт.
          Тип карт приема
          A5S plus
          Производитель карты приема
          Novastar
          Вес (кг)
          8 (+/-0,4 кг)
          Диагональ корпуса (дюймов)
          27,5
          Материалы корпуса
          Литой алюминий

        • Модуль

          Тип светодиода
          SMD 1010 с медными контактами
          Тип пикселя
          1R1G1B
          Срок службы светодиода (ч)
          100 000
          Разрешение модуля (ШxВ, пикселей)
          96x108
          Размер модуля (ШxВxГ, в мм)
          152x171x10
          Шаг пикселя (мм)
          1,583

        • Аксессуары

          Обычный соединитель
          4 шт.
          LAN-кабель (RJ45, CAT-5)
          1 шт.
          Краткое руководство
          1 шт.
          Нарезной болт
          4 шт. (M8*20) (винт с внутренним шестигранником)
          Кабель сквозного канала питания
          1 шт.

        • Прочее

          Гарантия
          2 г
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • RoHS
          • EN61000-3-2
          • EN61000-3-3
          • IEC/UL60950
          • IEC/UL62368
          • IEC62471
          • EN55032
          • EMC класс B
          • FCC SDOC, часть 15
          • EN55035

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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