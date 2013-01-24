Немає потреби чекати, щоб купити продукцію Philips за игідними цінами. Хоча розпродаж у Чорну п’ятницю викликає великий ентузіазм, ви можете скористатися спеціальними пропозиціями Philips весь рік! А також відчуйте переваги покупок в офіційному інтернет-магазині Philips.ua, серед яких: безкоштовна доставка, офіційна гарантія 3 роки, повернення протягом 30 днів. А, щоб підготуватися до Чорної п’ятниці 2021, перегляньте ідеї подарунків зі списку наших бестселерів, ceред яких електричні звукові зубні щітки, засоби догляду для чоловіків та жінок, кухонна техніка та техніка для дому. Створіть список бажань з потрібної, бажаної і просто класної техніки, яку можна подарувати хорошій людині або просто порадувати себе.