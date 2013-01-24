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    Що це означає?

    Чорна п’ятниця 2021

     

    Дізнайтесь, що пропонує Philips цієї Чорної п’ятниці

     

    Заповніть форму та отримайте ексклюзивні пропозиції та знижки Чорної п'ятниці 2021 раніше за всіх! Купуйте найпопулярніші продукти Philips за найвигіднішими цінами. Обирайте продукцію, що допоможе легко та здорово справлятися зі щоденною рутиною: засоби догляду для чоловіків та жінок, електричні звукові зубні щітки, кухонну техніку та техніку для дому.

    Що таке Чорна п’ятниця?

     

    Black Friday походить з США і є п’ятницею після Дня подяки або останньою п’ятницею листопада. У Чорну п’ятницю магазини проводять наймасштабніші розпродажі року і пропонують найбільші знижки. Ця американська традиція поширилась на весь світ, а Чорна  п’ятниця стала своєрідним відкриттям сезону різдвяних покупок і днем найактивнішого шопінгу в році.

    Коли Чорна п'ятниця 2021?

     

    Блекфрайдей відзначається на наступний день після американського Дня подяки. Цього року Чорна п’ятниця настане 24 листопада. Ви вже підготували свій список покупок? 

    Які знижки пропонує Philips у Чорну п'ятницю?

     

    В цей період ми пропонуємо найбільші знижки, тож підпишіться, щоб першими отримати доступ до наших ексклюзивних пропозицій. Ми сповнені рішучості зробити цьогорічний розпродаж Black Friday ще більш вражаючим, ніж в минулі роки, тому не забудьте відмітити в своєму календарі дату 24 листопада, щоб не пропустити розпродаж на честь Чорної п’ятниці 2021 від Philips.

    Коли будуть доступні пропозиції Чорної п’ятниці 2021 від Philips?

     

    Немає потреби чекати, щоб купити продукцію Philips за  игідними цінами. Хоча розпродаж у Чорну п’ятницю викликає великий ентузіазм, ви можете скористатися спеціальними пропозиціями Philips весь рік! А також відчуйте переваги покупок в офіційному інтернет-магазині Philips.ua, серед яких: безкоштовна доставка, офіційна гарантія 3 роки,  повернення протягом 30 днів. А, щоб підготуватися до Чорної п’ятниці 2021, перегляньте ідеї подарунків зі списку наших бестселерів, ceред яких електричні звукові зубні щітки, засоби догляду для чоловіків та жінок, кухонна техніка та техніка для дому. Створіть список бажань з потрібної, бажаної і просто класної техніки, яку можна подарувати хорошій людині або просто порадувати себе.

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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