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    Signage Solutions

    Світлодіодний дисплей

    27BDL9015L/00
    Загальна оцінка / 5
    • Без обмежень Без обмежень Без обмежень
      -{discount-value}

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      27BDL9015L/00
      Загальна оцінка / 5

      Без обмежень

      Наповніть їх уяву. Створіть бездоганні дисплеї. Завдяки відеостіні з професійних світлодіодних дисплеїв лінійки L можливості безмежні. Безрамкова конструкція, широкий кут огляду та дивовижна яскравість забезпечують неперевершене зображення. Будь-якого розміру. Переглянути усі переваги

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      Без обмежень

      Наповніть їх уяву. Створіть бездоганні дисплеї. Завдяки відеостіні з професійних світлодіодних дисплеїв лінійки L можливості безмежні. Безрамкова конструкція, широкий кут огляду та дивовижна яскравість забезпечують неперевершене зображення. Будь-якого розміру. Переглянути усі переваги

      Без обмежень

      Наповніть їх уяву. Створіть бездоганні дисплеї. Завдяки відеостіні з професійних світлодіодних дисплеїв лінійки L можливості безмежні. Безрамкова конструкція, широкий кут огляду та дивовижна яскравість забезпечують неперевершене зображення. Будь-якого розміру. Переглянути усі переваги

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      Без обмежень

      Наповніть їх уяву. Створіть бездоганні дисплеї. Завдяки відеостіні з професійних світлодіодних дисплеїв лінійки L можливості безмежні. Безрамкова конструкція, широкий кут огляду та дивовижна яскравість забезпечують неперевершене зображення. Будь-якого розміру. Переглянути усі переваги

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Світлодіодний дисплей

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        Стіна світлодіодних безрамкових дисплеїв.

        • 27 дюймів
        • Direct View LED

        Вбудована задня кришка для кабелів. Легке впорядкування кабелів

        Професійний світлодіодний дисплей Philips має спеціальні вбудовані задні кришки для акуратного зберігання кабелів живлення та передачі даних. Корпуси дисплеїв можна також послідовно з’єднувати для живлення та передачі даних. Це допомагає мінімізувати скупчення дротів, пришвидшити встановлення.

        Створюйте безрамкові відеостіни для будь-якої форми чи розміру

        Легко з’єднуйте кілька світлодіодних дисплеїв для створення потрібної роздільної здатності – 4K, 8K чи навіть більше. Порівняно з РК-екранами світлодіодні дисплеї пропонують вищу частоту оновлення, що забезпечує відтворення плавнішого зображення. Незалежно від застосування ви вразите глядачів чіткою якістю зображення.

        Світлодіодні модулі з фронтальним доступом. Легкий догляд та обслуговування

        Легкий доступ до внутрішньої електроніки для обслуговування чи догляду. Кожного з восьми світлодіодних модулів у корпусі можна вийняти за допомогою магнітного монтажного інструменту, що дозволяє підняти модуль спереду.

        Світлодіодний дисплей. Чудова якість зображення. Ідеальна рівномірність

        Створюйте безрамкові відеостіни будь-якої форми, розміру чи роздільної здатності. Завдяки модульному дизайну професійні світлодіодні дисплеї Philips можна адаптувати до будь-якого місця. Робіть просторі, захоплюючі інсталяції чи збирайте інтригуючі комбінації. Легко створюйте відеостіни, які легко вписуються навколо дверних та інших проходів.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Формат кадру
          16:9
          Однорідність яскравості
          >=97%
          Яскравість після калібрування
          650 ніт
          Яскравість перед калібруванням
          750 ніт
          Калібрування (яскравість/колір)
          Підтримується
          Діапазон налаштування колірної температури
          4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
          Стандартна колірна температура
          6500±500 К
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          >=3000:1
          Кут огляду (по горизонталі)
          160  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          160  градусів
          Покращення зображення
          • Покращення динамічної контрастності
          • Відображення широкої колірної гами
          Встановлення
          Горизонтальний
          Частота кадрів (Гц)
          50 та 60
          Частота оновлення (Гц)
          1920–3840
          Використання
          24/7, у приміщенні

        • Зручність

          Просте встановлення
          • Механізм фіксації для корпусу
          • Напрямні штифти
          • Невелика вага
          Наскрізний канал живлення
          Для середовищ 230 В: до 8 корпусів, для середовищ 110 В: до 4 корпусів
          Наскрізний канал керування сигналом
          RJ45

        • Потужність

          Споживання енергії (типове)
          <=53  Вт
          Максимальне споживання енергії (Вт)
          <=160  Вт
          Значення БТО в м2
          2624 БТО/м2
          Вхідна напруга
          100–240 В змінного струму (50 та 60 Гц)

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          -20–45  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–50  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          10–80%
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          10–85%

        • Корпус

          Область панелі (м2)
          0,2079
          Кількість пікселів на панелі (точок)
          82 944
          Роздільна здатність панелі (Ш x В)
          384×216
          Розмір корпусу (мм)
          608x342x55
          Роз’єм для передачі даних
          RJ45
          Роз’єм живлення
          Вхід/вихід (C14/C13)
          Кількість карт прийому
          2 шт.
          Специфікація карт прийому
          A5S plus
          Марка карти прийому
          Novastar
          Вага (кг)
          8 (+/-0,4 кг)
          Корпус по діагоналі (дюйми)
          27,5
          Конструкція корпусу
          Литий алюміній

        • Модуль

          Тип світлодіодів
          SMD 1010, мідний дріт
          Склад пікселів
          1R1G1B
          Термін експлуатації світлодіода (год)
          100 000
          Роздільна здатність модуля (ШxВ пікселів)
          96x108
          Розмір модуля (ШxВxГ у мм)
          152x171x10
          Крок піксела (мм)
          1,583

        • Аксесуари

          Загальна з’єднувальна частина
          4 шт.
          Кабель LAN (RJ45, CAT-5)
          1 шт.
          Короткий посібник користувача
          1 шт.
          Гвинт
          4 шт. (M8*20) (внутрішній гвинт із шестигранною головкою)
          Кабель наскрізного живлення
          1 шт.

        • Різне

          Гарантія
          2 роки
          Дозволи контролюючих органів
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • EN61000-3-2
          • EN61000-3-3
          • IEC/UL60950
          • IEC/UL62368
          • IEC62471
          • EN55032
          • EMC класу B
          • FCC, SDOC, частина 15
          • EN55035

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