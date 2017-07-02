Наповніть їх уяву. Створіть бездоганні дисплеї. Завдяки відеостіні з професійних світлодіодних дисплеїв лінійки L можливості безмежні. Безрамкова конструкція, широкий кут огляду та дивовижна яскравість забезпечують неперевершене зображення. Будь-якого розміру. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions Світлодіодний дисплей
Без обмежень
Наповніть їх уяву. Створіть бездоганні дисплеї. Завдяки відеостіні з професійних світлодіодних дисплеїв лінійки L можливості безмежні. Безрамкова конструкція, широкий кут огляду та дивовижна яскравість забезпечують неперевершене зображення. Будь-якого розміру. Переглянути усі переваги
Без обмежень
Наповніть їх уяву. Створіть бездоганні дисплеї. Завдяки відеостіні з професійних світлодіодних дисплеїв лінійки L можливості безмежні. Безрамкова конструкція, широкий кут огляду та дивовижна яскравість забезпечують неперевершене зображення. Будь-якого розміру. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions Світлодіодний дисплей
Без обмежень
Наповніть їх уяву. Створіть бездоганні дисплеї. Завдяки відеостіні з професійних світлодіодних дисплеїв лінійки L можливості безмежні. Безрамкова конструкція, широкий кут огляду та дивовижна яскравість забезпечують неперевершене зображення. Будь-якого розміру. Переглянути усі переваги
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Світлодіодний дисплей
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Стіна світлодіодних безрамкових дисплеїв.
27 дюймів
Direct View LED
Вбудована задня кришка для кабелів. Легке впорядкування кабелів
Професійний світлодіодний дисплей Philips має спеціальні вбудовані задні кришки для акуратного зберігання кабелів живлення та передачі даних. Корпуси дисплеїв можна також послідовно з’єднувати для живлення та передачі даних. Це допомагає мінімізувати скупчення дротів, пришвидшити встановлення.
Створюйте безрамкові відеостіни для будь-якої форми чи розміру
Легко з’єднуйте кілька світлодіодних дисплеїв для створення потрібної роздільної здатності – 4K, 8K чи навіть більше. Порівняно з РК-екранами світлодіодні дисплеї пропонують вищу частоту оновлення, що забезпечує відтворення плавнішого зображення. Незалежно від застосування ви вразите глядачів чіткою якістю зображення.
Світлодіодні модулі з фронтальним доступом. Легкий догляд та обслуговування
Легкий доступ до внутрішньої електроніки для обслуговування чи догляду. Кожного з восьми світлодіодних модулів у корпусі можна вийняти за допомогою магнітного монтажного інструменту, що дозволяє підняти модуль спереду.
Світлодіодний дисплей. Чудова якість зображення. Ідеальна рівномірність
Створюйте безрамкові відеостіни будь-якої форми, розміру чи роздільної здатності. Завдяки модульному дизайну професійні світлодіодні дисплеї Philips можна адаптувати до будь-якого місця. Робіть просторі, захоплюючі інсталяції чи збирайте інтригуючі комбінації. Легко створюйте відеостіни, які легко вписуються навколо дверних та інших проходів.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Формат кадру
16:9
Однорідність яскравості
>=97%
Яскравість після калібрування
650 ніт
Яскравість перед калібруванням
750 ніт
Калібрування (яскравість/колір)
Підтримується
Діапазон налаштування колірної температури
4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
Стандартна колірна температура
6500±500 К
Коефіцієнт контрастності (типовий)
>=3000:1
Кут огляду (по горизонталі)
160
градусів
Кут огляду (по вертикалі)
160
градусів
Покращення зображення
Покращення динамічної контрастності
Відображення широкої колірної гами
Встановлення
Горизонтальний
Частота кадрів (Гц)
50 та 60
Частота оновлення (Гц)
1920–3840
Використання
24/7, у приміщенні
Зручність
Просте встановлення
Механізм фіксації для корпусу
Напрямні штифти
Невелика вага
Наскрізний канал живлення
Для середовищ 230 В: до 8 корпусів, для середовищ 110 В: до 4 корпусів
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