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Профессиональные ТВ

43HFL6114U/12
Общая оценка / 5
  • Интеллектуальное подключение Интеллектуальное подключение Интеллектуальное подключение
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    Профессиональные ТВ

    43HFL6114U/12

    Интеллектуальное подключение

    MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

    Профессиональные ТВ

    Интеллектуальное подключение

    MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

    Интеллектуальное подключение

    MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

    Профессиональные ТВ

    Интеллектуальное подключение

    MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

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      Интеллектуальное подключение

      со встроенным Chromecast и Netflix

      • 43" MediaSuite
      • на базе ОС Android™

      Обновления Android дают доступ к самым современным функциям

      Профессиональные телевизоры Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти телевизоры оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.

      Встроенный Chromecast™ для простой трансляции контента

      Легко и быстро транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) в разрешении до 4K посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

      Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента

      Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.

      Устанавливайте в интерфейс пользовательские логотипы и цветовые вариации

      Philips MediaSuite располагает простым и четким пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью атрибутики вашей компании. Легко добавляйте логотипы и фирменные цвета в панель поискка, чтобы повысить узнаваемость бренда.

      Встроенные инструменты аналитики предоставляют статистику использования

      Получайте информацию о том, что смотрят ваши гости и клиенты на телевизорах Philips MediaSuite на базе Android, будь то сеть отелей или спорт-бар. Узнайте, какие каналы зрители смотрят чаще всего. Проверьте эффективность своей рекламы. Получайте информацию, необходимую для эффективного управления расходами, и данные о времени отображения на экране. Запускайте быстрые опросы о комфорте использования, чтобы получать актуальные данные от гостей и клиентов.

      Устанавливайте приложения и управляйте ими в удаленном режиме с AppControl

      Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров, чтобы вы могли персонализировать контент вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.

      Персонализация устройств с CMND & Check-in

      Пусть ваши гости почувствуют себя как дома. CMND & Check-in позволяет использовать индивидуальную информацию, такую как имя и выбранный язык, для персонализации использования телевизора. Это подойдет как для обеспечения комфорта гостей в отеле, так и для оптимизации процесса оплаты и даже предложения различных платных телеканалов.

      Встроенное приложение Netflix и специальная кнопка на пульте

      Встроенный доступ к Netflix позволяет быстро, легко и с комфортом просматривать новые фильмы и сериалы. Вам не потребуется загружать внешние плееры и спутниковое телевидение, что снизить уровень операционных расходов и затрат на установку, но в то же время впишется в современный интерьер вашего учреждения. Специальная кнопка Netflix на пульте ДУ позволяет мгновенно открывать приложение. Активация Netflix выполняется в соответствии с Условиями и положениями.

      Google Ассистент™ для быстрого интеллектуального управления

      Голосовое управление и быстродействие интерфейса доступны с опциональным пультом ДУ (22AV2025B/00) с Google Ассистентом™. Открывайте YouTube. Регулируйте громкость. Включайте любимые песни и получайте всю необходимую информацию, например прогноз погоды, афишу мероприятий и даже мгновенный перевод с озвучиванием. С Google Ассистентом™ ваши возможности безграничны.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        108  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        43  (дюймы)
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Яркость
        350  кд/м²

      • Аудио

        Выходная мощность
        20 (2 x 10)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Выход на АС для ванной комнаты
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Характеристики звука
        • DTS-HD
        • Поддержка Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS Studio Sound

      • Дизайн

        Цвет
        Серебряное

      • Android TV

        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*
        ОС
        Android TV™ 9 (Pie)
        Предустановленные приложения
        • Netflix*
        • YouTube
        • Магазин Google Play*
        • Google Play Музыка
        • Google Play Фильмы
        • Google Play Игры

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (до 2160p60)
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение через IP
        • Мультивещание
        • Unicast
        • HLS
        • Каналы приложения OTT

      • Беспроводное соединение

        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        • 802.11 ac
        • Wifi-Direct

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3.2
        USB 1
        USB 3.0
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        HDMI1
        HDMI 2.0 с HDCP 2.2

      • Разъемы для подключения на нижней панели

        Внешний источник питания
        12 В, 1,5 А (макс.)
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Антенна
        IEC-75
        Выход на АС для ванной комнаты
        Мини-разъем
        Внешнее управление
        RJ-48
        USB 2
        Порт USB 2.0
        HDMI 3
        HDMI 2.0 с HDCP 2.2
        HDMI2
        HDMI 2.0 с HDCP 2.2

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        • ARC (все порты)
        • Выбор входного аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress

      • Специальные гостиничные функции

        Общий доступ
        • Встроенный Chromecast Ultra
        • Безопасный общий доступ
        • Общий доступ с управлением по сети
        Символика
        • Настраиваемый главный экран
        • Настраиваемое приложение начала работы
        • Название места (Geonames ID)
        • CMND&Create
        • Пользовательская панель управления (HTML&APK)
        Комфорт
        • Google Ассистент*
        • Вход в учетную запись Google
        • Прогноз погоды
        • Поддержка более 40 языков меню
        • Часы в выключенном состоянии
        • Theme TV
        • Сигнал будильника
        • Таймер отключения
        CMND&Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Дистанционное управление по IP/РЧ
        • Управление группами телевизоров
        • Локальные обновления через USB
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        CMND&Check-In
        • Имя гостя
        • Язык гостя
        • Сообщения
        • Оплата через ТВ
        • Экспресс-оплата
        Пульт ДУ
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        • Кнопка часов светится в темноте
        Управление
        • Система AppControl
        • Базовое управление ТВ на базе Android JEDI
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        • Протокол Serial Xpress
        • Crestron Connected
        • Джойстик
        Интерактивные DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        • Securemedia
        Регулятор мощности
        • Режим быстрого запуска
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • Автоматическое выключение
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Гостиничный режим
        • Управление параметрами включения
        • Ограничение громкости
        • Блокировка меню установки
        • Блокировка меню
        • Блокировка джойстика
        • Режим ограничения для особых учреждений

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Обратная связь
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • VP9
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        Поддерживаемые форматы изображения
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        HDMI 1/2
        До 3840 x 2160p при 60 Гц
        HDMI 3
        До 3840 x 2160p при 30 Гц
        Тюнер
        • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
        • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
        USB, LAN
        • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
        • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Настольная подставка на шарнире
        • Пульт ДУ 22AV1905B/00
        • 2 батареи типа AAA
        • Шнур питания
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительный
        • Пульт ДУ с голосовым управлением 22AV2025B/00
        • Цифровой пульт ДУ 22AV2005B/00
        • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12
        • Внешний модуль часов 22AV1860A/12
        • Кабельный модем DOCSIS 22AV1970A
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        tbd
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        69  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        101  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        964  миллиметра
        Высота устройства
        561  миллиметра
        Глубина устройства
        60/75  миллиметра
        Ширина с подставкой
        964  миллиметра
        Высота с подставкой
        594  миллиметра
        Глубина с подставкой
        190  миллиметра
        Вес продукта
        9,5  кг
        Вес изделия с подставкой
        11,5  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • M6
        • 200 x 200 мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный талон
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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          • Netflix: применяются специальные условия и положения, которые необходимо принять перед тем, как получить доступ к приложению.
          • Доступ к Google Ассистенту зависит от параметров страны и языка. Для использования Google Ассистента необходимо приобрести пульт ДУ с голосовым управлением.
          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
          • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC