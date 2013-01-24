Вбудовані аналітичні дані надають статистику використання

Від мережі готелів до спорт-бару – стежте за використанням телевізора Philips MediaSuite на базі Android. Дізнавайтеся, як часто переглядаються певні канали. Перевіряйте ефективність своєї реклами. Отримуйте інформацію, яка потрібна для ефективного керування коштами, завдяки простому доступу до даних про час, проведений за екраном. Запускайте миттєві опитування клієнтів про рівень задоволення, щоб отримувати цінну інформацію від гостей на місці.