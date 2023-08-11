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    Профессиональный саундбар

    HAL5023/00
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      Профессиональный саундбар

      HAL5023/00

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      Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.

      Профессиональный саундбар

      Погрузитесь в звук этого ТВ

      Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.

      Погрузитесь в звук этого ТВ

      Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.

      Профессиональный саундбар

      Погрузитесь в звук этого ТВ

      Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.

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        Профессиональный саундбар

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        Со встроенным сабвуфером

        • 2.1-канальный саундбар
        • со встроенным сабвуфером

        Еще более мощный звук ТВ

        Больше нюансов звучания для любого контента и музыки. 2.1-канальная система позволит оценить любые звуковые эффекты, речь в диалогах и музыкальное сопровождение. Встроенный сабвуфер позволит ощутить басы при прослушивании музыки или просмотре боевиков.

        Воспроизводите любимый контент через Bluetooth Audio

        Подключите мобильное устройство через Bluetooth и воспроизводите любимые мелодии через саундбар с качественным звучанием.

        Простая настройка и клонирование через профессиональное меню ТВ

        Легко настраивайте параметры саундбара через меню профессиональной настройки на телевизоре MediaSuite. Все настройки можно копировать и переносить на другие ТВ через функцию клонирования.

        Удобный кабель питания для быстрой установки

        Благодаря специальному адаптеру питания саундбар и телевизор не требуют подключения в раздельные розетки.

        Персонализация звука

        Выберите оптимальные настройки звука для ярких впечатлений от прослушивания. Управляйте профессиональными настройками и выставляйте уровни по умолчанию и максимальную громкость. Выбранная по умолчанию конфигурация будет выбираться после сброса для каждого нового пользователя.

        Управление и удаление Bluetooth-подключений

        Благодаря удалению данных на телевизоре вы можете легко удалять сведения о сопряжении мобильных устройств по Bluetooth.

        Управляйте саундбаром через ТВ и пульт ДУ

        Отдельный пульт ДУ не требуется. С комфортом управляйте громкостью саундбара через пульт ДУ телевизора.

        Свобода расположения — на стене или на поверхности

        С комфортом расположите телевизор на поверхности или закрепите его на стене с помощью комплектных кронштейнов — прекрасный трапециевидный дизайн будет прекрасно смотреться в любом интерьере.

        Защита от кражи

        Защитите устройство от кражи с помощью комплектного троса.

        Профессиональная гарантия

        На профессиональное устройство распространяется профессиональная гарантия: 3 года.

        • Комфорт

          Крепление на стене
          Да
          Защита от кражи
          Кабель

        • Звук

          Настройки эквалайзера
          • Фильм
          • Музыка
          • Голос
          • Стадион
          Выходная мощность АС
          Макс. 200 Вт / 100 Вт среднеквадр. (10 % КНИ)
          Конфигурация динамиков
          2,1 (2x 2" + 1x 3")

        • Подключения

          Bluetooth
          • SBC
          • A2DP
          Версия Bluetooth
          4.2
          Количество разъемов HDMI
          1
          Возможности HDMI
          • Канал возврата аудиосигнала
          • Easylink (HDMI-CEC)
          • HDMI 1.4

        • Мощность

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          потребляемая мощность
          30  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Кронштейны для настенного монтажа (2 шт.)
          • Y-образный штекер сетевого шнура
          • Кабель HDMI
          • Гарантийный талон

        • Размеры

          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          91,5 x 18 x 13  см
          Вес брутто
          3,8  кг
          Вес продукта
          2,5  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          70 x 12 x 7 см

        • Информация об упаковке

          EAN
          87 18863 03997 7

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 87 18863 03997 4
          Количество изделий
          4
          Внешняя упаковка (Ш x В x Г)
          94 x 29 x 38.5  см
          Вес брутто
          16.5  кг
          Вес нетто
          12  кг
          Вес упаковки
          4.5  кг

        • Поддержка

          B-line серии 2000
          BFL2114 BFL2214
          MediaSuite серии 5000
          HFL5014 HFL5114 HFL5214
          MediaSuite серии 6000
          HFL6014 HFL6114 HFL6214

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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