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Захоплююче звучання телевізора
Цей сабвуфер із покращенням звуку розширить враження гостей, які користуються телевізорами Philips MediaSuite. Їх легко встановлювати, налаштовувати та керувати. Мають вбудований сабвуфер, розроблений для додання додаткової потужності спецефектам, музиці тощо.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захоплююче звучання телевізора
Цей сабвуфер із покращенням звуку розширить враження гостей, які користуються телевізорами Philips MediaSuite. Їх легко встановлювати, налаштовувати та керувати. Мають вбудований сабвуфер, розроблений для додання додаткової потужності спецефектам, музиці тощо.
Захоплююче звучання телевізора
Цей сабвуфер із покращенням звуку розширить враження гостей, які користуються телевізорами Philips MediaSuite. Їх легко встановлювати, налаштовувати та керувати. Мають вбудований сабвуфер, розроблений для додання додаткової потужності спецефектам, музиці тощо.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захоплююче звучання телевізора
Цей сабвуфер із покращенням звуку розширить враження гостей, які користуються телевізорами Philips MediaSuite. Їх легко встановлювати, налаштовувати та керувати. Мають вбудований сабвуфер, розроблений для додання додаткової потужності спецефектам, музиці тощо.
Професійний саундбар
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Більше нюансів звучання будь-якого контенту та музики. 2.1-канальна система дозволить оцінити будь-які звукові ефекти, музичний супровід і мову в діалогах. Вбудований сабвуфер дозволить відчути баси під час прослуховування музики або перегляду бойовиків.
Підключіть мобільний пристрій через Bluetooth та відтворюйте улюблені мелодії через саундбар із якісним звучанням.
Легко налаштуйте параметри саундбару через меню професійного налаштування на телевізорі MediaSuite. Усі налаштування можна копіювати та переносити на інші ТВ за допомогою функції клонування.
Завдяки спеціальному адаптеру живлення для підключення саундбару та телевізора потрібна лише одна розетка.
Виберіть оптимальні налаштування звуку для яскравих вражень від прослуховування. Керуйте професійними налаштуваннями, виставляйте рівень гучності за замовчанням та максимальну гучність. Вибрана конфігурація за замовчуванням буде скидатися для кожного нового користувача.
При видаленні даних користувача на телевізорі, інформація про Bluetooth-з’єднання з мобільних пристроїв, що використовуються, також буде видалена.
Окремий пульт дистанційного керування не потрібен. З комфортом керуйте гучністю саундбару через пульт дистанційного керування телевізора.
Легко розташуйте телевізор на будь-якій поверхні або закріпіть його на стіні за допомогою комплектних кронштейнів — елегантний трапецієподібний дизайн чудово виглядатиме в будь-якому інтер’єрі.
Захистіть пристрій від крадіжки за допомогою протикрадіжного кабелю, що входить до комплекту.
На професійний пристрій поширюється професійна гарантія: 3 роки.
Зручність
Звук
Під'єднання
Потужність
Аксесуари
Розміри
Дані упаковки
Зовнішня упаковка
Підтримується
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