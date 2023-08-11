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    Професійний саундбар

    HAL5023/00
    • Захоплююче звучання телевізора Захоплююче звучання телевізора Захоплююче звучання телевізора
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      Професійний саундбар

      HAL5023/00

      Захоплююче звучання телевізора

      Цей сабвуфер із покращенням звуку розширить враження гостей, які користуються телевізорами Philips MediaSuite. Їх легко встановлювати, налаштовувати та керувати. Мають вбудований сабвуфер, розроблений для додання додаткової потужності спецефектам, музиці тощо.

      Професійний саундбар

      Захоплююче звучання телевізора

      Цей сабвуфер із покращенням звуку розширить враження гостей, які користуються телевізорами Philips MediaSuite. Їх легко встановлювати, налаштовувати та керувати. Мають вбудований сабвуфер, розроблений для додання додаткової потужності спецефектам, музиці тощо.

      Захоплююче звучання телевізора

      Цей сабвуфер із покращенням звуку розширить враження гостей, які користуються телевізорами Philips MediaSuite. Їх легко встановлювати, налаштовувати та керувати. Мають вбудований сабвуфер, розроблений для додання додаткової потужності спецефектам, музиці тощо.

      Професійний саундбар

      Захоплююче звучання телевізора

      Цей сабвуфер із покращенням звуку розширить враження гостей, які користуються телевізорами Philips MediaSuite. Їх легко встановлювати, налаштовувати та керувати. Мають вбудований сабвуфер, розроблений для додання додаткової потужності спецефектам, музиці тощо.

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        Професійний саундбар

        Професійний саундбар

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        Захоплююче звучання телевізора

        З вбудованим сабвуфером

        • 2.1-канальний саундбар
        • з вбудованим сабвуфером

        Ще потужніший звук телевізора

        Більше нюансів звучання будь-якого контенту та музики. 2.1-канальна система дозволить оцінити будь-які звукові ефекти, музичний супровід і мову в діалогах. Вбудований сабвуфер дозволить відчути баси під час прослуховування музики або перегляду бойовиків.

        Відтворення улюбленого контенту через Bluetooth Audio

        Підключіть мобільний пристрій через Bluetooth та відтворюйте улюблені мелодії через саундбар із якісним звучанням.

        Просте налаштування та клонування через професійне меню телевізора

        Легко налаштуйте параметри саундбару через меню професійного налаштування на телевізорі MediaSuite. Усі налаштування можна копіювати та переносити на інші ТВ за допомогою функції клонування.

        Зручний кабель живлення для швидкого встановлення

        Завдяки спеціальному адаптеру живлення для підключення саундбару та телевізора потрібна лише одна розетка.

        Персоналізація звуку

        Виберіть оптимальні налаштування звуку для яскравих вражень від прослуховування. Керуйте професійними налаштуваннями, виставляйте рівень гучності за замовчанням та максимальну гучність. Вибрана конфігурація за замовчуванням буде скидатися для кожного нового користувача.

        Контрольоване видалення даних про Bluetooth-з’єднання

        При видаленні даних користувача на телевізорі, інформація про Bluetooth-з’єднання з мобільних пристроїв, що використовуються, також буде видалена.

        Керування саундбаром за допомогою пульта дистанційного керування телевізора

        Окремий пульт дистанційного керування не потрібен. З комфортом керуйте гучністю саундбару через пульт дистанційного керування телевізора.

        Можливість розміщення в будь-якому місці — на стіні або на поверхні

        Легко розташуйте телевізор на будь-якій поверхні або закріпіть його на стіні за допомогою комплектних кронштейнів — елегантний трапецієподібний дизайн чудово виглядатиме в будь-якому інтер’єрі.

        Захист від крадіжки

        Захистіть пристрій від крадіжки за допомогою протикрадіжного кабелю, що входить до комплекту.

        Професійна гарантія

        На професійний пристрій поширюється професійна гарантія: 3 роки.

        Технічні характеристики

        • Зручність

          Можливість монтування на стіні
          Так
          Захист від крадіжки
          Кабель

        • Звук

          Налаштування еквалайзера
          • Фільм
          • Музика
          • Голос
          • Стадіон
          Вихідна потужність гучномовця
          Макс. 200 Вт / 100 Вт RMS (10% THD)
          Конфігурація динаміків
          2,1 (2 x 2 дюйми + 1 x 3 дюйми)

        • Під'єднання

          Bluetooth
          • SBC
          • A2DP
          Версія Bluetooth
          4,2
          Кількість роз’ємів HDMI
          1
          Характеристики HDMI
          • Реверсивний звуковий канал
          • Easylink (HDMI-CEC)
          • HDMI 1.4

        • Потужність

          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання енергії
          30  Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,5 Вт

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Настінний кронштейн (2 шт.)
          • Y-подібний перехідник шнура живлення
          • HDMI-кабель
          • Гарантійний талон

        • Розміри

          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          91,5 x 18 x 13  см
          Вага брутто
          3,8  кг
          Вага виробу
          2,5  кг
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          70 x 12 x 7 см

        • Дані упаковки

          Код EAN
          87 18863 03997 7

        • Зовнішня упаковка

          Код GTIN
          1 87 18863 03997 4
          Кількість одиниць товару
          4
          Зовнішня коробка (Ш x В x Г)
          94 x 29 x 38,5  см
          Вага брутто
          16.5  кг
          Вага нетто
          12  кг
          Вага тари
          4.5  кг

        • Підтримується

          B-line серії 2000
          BFL2114 BFL2214
          MediaSuite серії 5000
          HFL5014 HFL5114 HFL5214
          MediaSuite серії 6000
          HFL6014 HFL6114 HFL6214

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Для деяких моделей телевізорів може знадобитися оновлення програмного забезпечення.

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