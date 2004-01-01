Умови пошуку

    Які бритви Philips сумісні зі станцією Quick Clean Pod?

    Оновлено 05 березня 2025 р.

    Усі бритви Philips із невеликим отвором у центрі трьох п’ятикутних бритвених головок (мал. 1) можна чистити за допомогою станції Philips Quick Clean Pod (мал. 2).

    Однак не всі бритви мають програму автоматичного очищення. Щоб дізнатися, чи є вона у вашій бритві, тримаючи бритву догори дном, натисніть кнопку ввімкнення.

    • Якщо на дисплеї бритви з’явиться анімація з трьома краплями, це означає, що ваша бритва має програму автоматичного очищення, і вона автоматично вимкнеться після завершення програми.
    • Якщо анімація з трьома краплями не з’являється, бритва не має програми автоматичного чищення. Її все одно можна чистити за допомогою станції Quick Clean Pod, але вона не буде дотримуватися певного циклу очищення, і вам потрібно буде вимкнути бритву вручну, коли її буде очищено.

    Якщо бритва не сумісна зі станцією Quick Clean Pod, усі бритви Philips, які водостійкі або можуть використовуватися в душі, можна мити під проточною холодною або теплою водою. Перевірте, чи на задній панелі бритви є маленький значок крана або душу/ванни. Якщо один із цих значків присутній, ви бритву можна мити під краном. 

