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    Вакуумний блендер
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    Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*

    * Порівняно із подрібненням без використання функції вакууму у Philips HR3752

    HR3756/00

    Високошвидкісний вакуумний блендер HR3756/00

     

    Вивільнює мільйони поживних речовин завдяки новій вакуyмній технології змішування

    Потужний двигун 1400 Вт для однорідного подрібнення

    До 35 000 об./хв.

    Попередньо налаштована програма для вакууму та змішування смузі

    2 тританові дорожні пляшки у комплекті

    Ціна магазину Philips

    Однорідне змішування у вакуумі

     

    Висока швидкість мотора, що виконує 35 000 обертів на хвилину, потужність мотору в 1 400 Вт, а також технологія 3D-змішування ProBlend 6 для однорідного подрібнення усіх інгредієнтів смузі – щоб поживні речовини фруктів, овочів та горіхів вивільнялися зі структури клітин і легко поглиналися

    тілом.

      Вакуумна технологія

       

      Вакуумна технологія видаляє кисень із чаші перед

      змішуванням, результати можна побачити в кінцевій

      суміші: менше бульбашок, піни, відділення соку.  А смузі залишається свіжим протягом всього дня.

      Підтримуйте свіжість смузі протягом дня

       

      Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Беріть з собою корисні закуски, у дорожній склянці,  що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували.

      vaccum blender

      Знімний подрібнювальний блок для легкого миття

      Завдяки тому, що ріжучий блок легко знімається, скляну чашу легко помити з усіх сторін. Усі деталі, окрім робочого блока з мотором, можна мити в посудомийній машині.

      Міксуйте та створюйте напої на свій смак

      Vaccum Blender

      Вигадуйте власні рецепти здорових коктейлів, наповнені вітамінами улюблених фруктів та овочів. І не забувайте про горіхи, адже вони додають поживну цінність та ще більше збагачують ваш напій корисними мікроелементами.
      Овощі та фрукти
      Ретельне змішування вивільнює ще більше поживних речовин із продуктів - для ще більшого здоров’я у вашій склянці.
      Здоровий коктейль тільки при натисканні кнопки. Оберіть один з режимів: створення вакууму, вакуумне подрібнення, дроблення льоду та імпульсивний режим.

      Високошвидкісний вакуумний блендер

      HR3756/00

      Ціна магазину Philips
      Високошвидкісний вакуумний блендер

      Широкий вибір

      Інші стаціонарні блендери
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