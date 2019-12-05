Високошвидкісний вакуумний блендер

Вивільнює мільйони поживних речовин завдяки новій вакуyмній технології змішування
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Вивільнює мільйони поживних речовин завдяки новій вакуyмній технології змішування
Висока швидкість мотора, що виконує 35 000 обертів на хвилину, потужність мотору в 1 400 Вт, а також технологія 3D-змішування ProBlend 6 для однорідного подрібнення усіх інгредієнтів смузі – щоб поживні речовини фруктів, овочів та горіхів вивільнялися зі структури клітин і легко поглиналися
тілом.
Вакуумна технологія видаляє кисень із чаші перед
змішуванням, результати можна побачити в кінцевій
суміші: менше бульбашок, піни, відділення соку. А смузі залишається свіжим протягом всього дня.