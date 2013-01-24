Висока потужність всмоктування
для ретельного прибирання
Philips Performer Silent
Максимум продуктивності. Мінімум шуму.
Висока потужність всмоктування
для ретельного прибирання
Потужна циклонна технологія
для легкого прибирання
Чистіша підлога – здоровіше помешкання. Пилосос Philips Performer Silent обережно збирає бруд і дрібні часточки пилу завдяки технології вдосконаленої насадки. Із рівнем шуму 66 дБ – це наш найтихіший пилосос, який не потурбує Ваших рідних.
-Висока ефективність за низького рівня енергоспоживання: маркування енергоспоживання ЄС A+AA
-Низький рівень шуму: 66 дБ – це наш найтихіший пилосос.
-Ретельно чищення: наша насадка TriActive Pro збирає найдрібніші часточки
-Захист підлоги: наша насадка для паркету захищає підлогу від подряпин
Додаткові насадки, мішки та фільтри для пилососів. Оберіть аксесуари, що підходять саме Вашому пилососові.
XC8149/01
FC6903/01
XB9154/09
FC9745/09
FC9729/09
FC8785/09
FC8781/09