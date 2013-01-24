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Пилососи з мішком для пилу

максимальная эффективность

Висока потужність всмоктування

для ретельного прибирання

  • Технологія AirflowMax довго підтримує високу потужність всмоктування, щоб використовувати ємність мішка для пилу по максимуму.
  • Розумна функція автоматичного увімкнення/вимкнення автоматично увімкне Ваш пилосос під час використання і вимкне, коли він не використовується
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Пилососи без мішка для пилу

Безмешковый пылесос

Потужна циклонна технологія

для легкого прибирання 

  • Максимально збільшена ефективність перетворення потужності у всмоктування.
  • Потужність всмоктування зберігатиметься довше завдяки оптимізації низького опору повітря. 
  • Покращена гігієнічність спорожнення контейнера для пилу завдяки розміщенню циклонного фільтра.
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Бездротові пилососи

Беспроводные пылесосы
Бездротовий пилосос з функцією прибирання та миття
  • Пилосос із функцією миття та ручний пилосос в одному бездротовому пристрої
  • Ефективна робота забезпечується завдяки електромотору з високою потужністю та тривалим часом дії
  • Вбудовані аксесуари допоможуть утримувати в чистоті кожен куточок вашої оселі
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Максимальна ефективність, мінімальний шум з Philips Performer Silent

 

Чистіша підлога – здоровіше помешкання. Пилосос Philips Performer Silent обережно збирає бруд і дрібні часточки пилу завдяки технології вдосконаленої насадки. Із рівнем шуму 66 дБ – це наш найтихіший пилосос, який не потурбує Ваших рідних. 

 

-Висока ефективність за низького рівня енергоспоживання: маркування енергоспоживання ЄС A+AA

-Низький рівень шуму: 66 дБ – це наш найтихіший пилосос.

-Ретельно чищення: наша насадка TriActive Pro збирає найдрібніші часточки

-Захист підлоги: наша насадка для паркету захищає підлогу від подряпин

 

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Аксесуари для пилососів

 

Додаткові насадки, мішки та фільтри для пилососів. Оберіть аксесуари, що підходять саме Вашому пилососові.

 

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Оберіть пилосос Philips відповідно до своїх потреб

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