Чистіша підлога – здоровіше помешкання. Пилосос Philips Performer Silent обережно збирає бруд і дрібні часточки пилу завдяки технології вдосконаленої насадки. Із рівнем шуму 66 дБ – це наш найтихіший пилосос, який не потурбує Ваших рідних.

-Висока ефективність за низького рівня енергоспоживання: маркування енергоспоживання ЄС A+AA

-Низький рівень шуму: 66 дБ – це наш найтихіший пилосос.

-Ретельно чищення: наша насадка TriActive Pro збирає найдрібніші часточки

-Захист підлоги: наша насадка для паркету захищає підлогу від подряпин

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