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    Performer

    Пилосос Philips Performer із мішком для пилу
    Потужність всмоктування, яку Ви помічаєте

    Performer Compact
    Легко зберігати, для невеликих квартир
    Performer
    Мішок великої місткості для великих будинків
    Performer Ultimate
    Найновіша технологія для ретельного прибирання

      Пилосос Philips Performer із мішком для пилу
      Потужність всмоктування, яку Ви помічаєте

      Performer Compact
      Для невеликих квартир
      Performer
      Для більших будинків
       
      Performer Ultimate
      Для ретельного прибирання
      Performer

      Найвища потужність всмоктування.

      Потужність всмоктування 500 Вт для прибирання без зусиль

      Performer

      FC9176/01

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      Найвища потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос Philips Performer. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилосос Performer ефективно видаляє бруд та пил.
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      Технологія AirflowMax для надзвичайної стабільної потужності всмоктування
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      Ручка ErgoGrip із пультом дистанційного керування із вбудованими кнопками керування
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      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання
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      Фільтр HEPA 13
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      Мішок s-bag Ultra Long Performance захоплює найдрібніший пил

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      2200 Вт для потужнішого всмоктування

       

      Двигун потужністю 2200 Вт забезпечує потужність всмоктування до 500 Вт для вражаючих результатів прибирання.
      Прибирання для жінок

      Насадка TriActive 3-в-1

      Великий передній отвір
      Великий передній отвір для великих крихт
      Підошва
      Дизайн підошви для потужного захоплення пилу
      Бічні щітки
      Бічні щітки для чищення вздовж стін і меблів

      Система фільтрації HEPA13

       

      Наша система фільтрації HEPA13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
      Алергія на домашніх тварин
      Алергія на пилок
      Алергія на бактерії
      Алергія на мікроби

      Основні характеристики

      2200 Вт
      Потужність 2200 Вт
      Двигун потужністю 2200 Вт забезпечує потужність всмоктування до 500 Вт для вражаючих результатів прибирання.
      Фільтр HEPA
      Фільтр HEPA 13
      Наша система фільтрів HEPA13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі). Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
      4 літри
      Велика місткість 4 л
      Пилозбірник великої місткості утримує до 4 л пилу до потреби в заміні. Ідеально підходить для великих будинків!
      10-метровий шнур
      Довгий 10-метровий шнур для доступу
      Завдяки відстані 10 метрів від штепселя до насадки можна прибирати довше без від’єднання пристрою.
      Пилосос із мішком для пилу s-bag
      Мішки для пилу, яких вистачає надовго
      Мішків S-bag вистачає на 50% часу довше зі збереженням повної потужності всмоктування пилососа до повного заповнення.
      Алергія на домашніх тварин
      Наш найкращий пилосос для збирання шерсті тварин
      Виріб обладнано додатковими засобами, які допоможуть прибрати шерсть котів і собак на килимі чи твердій підлозі (в окремих моделях).

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