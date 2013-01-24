Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Безкоштовна доставка та повернення
Офіційна гарантія
Придбайте безпосередньо у Philips
Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень
Двигун потужністю 2200 Вт забезпечує потужність всмоктування до 500 Вт для вражаючих результатів прибирання.
Наша система фільтрації HEPA13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
FC9170/01
FC9174/01
FC9176/01
FC8074/01
FC8027
FC8023/04
FC8022/04
FC8021
FC8077/01
FC8076/01