Технологія NanoClean*

Більше жодних хмар пилу завдяки нашій інноваційній технології NanoClean. Тепер пил просто падає на дно контейнера для пилу і не прилипає до стінок. Коли час спорожняти, пил і бруд висуваються – чисто та просто.

* В окремих моделях без мішка PowerPro Ultimate

Надзвичайно ергономічний контейнер для пилу

Ми розробили спеціальний носик збоку на контейнері для пилу, що полегшує спорожнення без висипання бруду та пилу.

Спорожняється однією рукою

Просто натисніть кнопку, щоб відкрити кришку контейнера для пилу, потім нахиліть, щоб викинути пил. Це так просто.