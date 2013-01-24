Висока потужність чищення для ретельного прибирання
Завдяки технології PowerCyclone пил одразу відділяється від повітря, а потужність всмоктування залишається високою довший час. Наші оптимізовані циклонні фільтри допомагають зменшити опір повітря для найефективнішого перетворення вхідної потужності в потужність всмоктування. Це також забезпечує максимальний потік повітря, що гарантує високу ефективність та відмінні результати прибирання.
Ручку ErgoGrip створено для комфорту й ефективності, щоб полегшити доступ до вузьких місць. Швидше закінчуйте прибирання за допомогою функцій керування для зменшення потужності або вимикайте одним натисненням кнопки.
Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13*
*Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.
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PowerCyclone
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Відокремлення пилу від повітря
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Ступінь фільтрації
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Максимальна вхідна потужність (Вт)
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1800 Вт * – 2000 Вт **
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2100 Вт
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2100 Вт
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2400 Вт
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Максимальна потужність всмоктування (Вт)
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350 Вт * – 370 Вт **
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370 Вт
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390 Вт
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450 Вт
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Лінійка
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PowerPro Compact *
PowerPro Active **
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PowerPro
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PowerPro Expert
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PowerPro Ultimate
Технологія NanoClean*
Більше жодних хмар пилу завдяки нашій інноваційній технології NanoClean. Тепер пил просто падає на дно контейнера для пилу і не прилипає до стінок. Коли час спорожняти, пил і бруд висуваються – чисто та просто.
* В окремих моделях без мішка PowerPro Ultimate
Надзвичайно ергономічний контейнер для пилу
Ми розробили спеціальний носик збоку на контейнері для пилу, що полегшує спорожнення без висипання бруду та пилу.
Спорожняється однією рукою
Просто натисніть кнопку, щоб відкрити кришку контейнера для пилу, потім нахиліть, щоб викинути пил. Це так просто.
Насадка TriActive Ultra захоплює грубий і дрібний пил за один раз і з усіх боків. Насадка використовує потужність всмоктування для щоразу швидших результатів і на будь-якій підлозі.
FC9552/09
FC9556/09
XB2125/09
XB2122/09
FC6042/01
FC8058/01
XV1220/01
FC8010/02