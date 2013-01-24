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9000 series

Philips 9000 series
Пилосос без мішка для пилу
Висока ефективність чищення 
для ретельного прибирання

Висока потужність чищення для ретельного прибирання

Performer Ultimate
Найновіша вакуумна технологія для ретельного прибирання
Performer Expert
Вища потужність всмоктування для більших приміщень
Performer Compact
Потужне всмоктування, або невеликі квартири

    Philips 9000 series 
    Пилосос без мішка для пилу
    Висока потужність чищення для ретельного прибирання

    Performer Ultimate
    Для ретельного прибирання
    Performer Expert

    Для більших приміщень
    Performer Compact
    Для менших приміщень

    Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 10

    XB9154/09

    Performer Ultimate
    * Потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними безмішковими пилососами (> 150 €) у Німеччині I пол. 2019 року.

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    Безмішковий пилосос Philips серії 9000 – це наш найкращий пилосос. Удосконалені технології дозволяють прибирати усі типи підлоги. Насолоджуйтеся відмінним прибиранням за допомогою PowerCyclone 10 і насадки TriActive Ultra.
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    PowerCyclone 10 підтримує неймовірну потужність всмоктування довше
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    Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу
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    Технологія NanoClean для прибирання без зусиль
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    *Потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними безмішковими пилососами (> 150 €) у Німеччині I пол. 2019 року.

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    Потужна циклонна технологія для ретельного прибирання

     

    Завдяки технології PowerCyclone пил одразу відділяється від повітря, а потужність всмоктування залишається високою довший час. Наші оптимізовані циклонні фільтри допомагають зменшити опір повітря для найефективнішого перетворення вхідної потужності в потужність всмоктування. Це також забезпечує максимальний потік повітря, що гарантує високу ефективність та відмінні результати прибирання.

    ErgoGrip із дистанційним керуванням для безпроблемного використання

     

    Ручку ErgoGrip створено для комфорту й ефективності, щоб полегшити доступ до вузьких місць. Швидше закінчуйте прибирання за допомогою функцій керування для зменшення потужності або вимикайте одним натисненням кнопки.

    Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

     

    Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13*

    *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

    PowerCyclone
    технологія
    powercyclone-4
    powercyclone-5
    powercyclone-6
    powercyclone-7
    Відокремлення пилу від повітря
    3 білі зірки
    3 білі зірки
    4 білі зірки
    5 білих зірок
    Ступінь фільтрації
    3 білі зірки
    3 білі зірки
    4 білі зірки
    5 білих зірок
    Максимальна вхідна потужність (Вт)
    1800 Вт * – 2000 Вт **
    2100 Вт
    2100 Вт
    2400 Вт
    Максимальна потужність всмоктування (Вт)
    350 Вт * – 370 Вт **
    370 Вт
    390 Вт
    450 Вт
    Лінійка
    PowerPro Compact *
    PowerPro Active **
    PowerPro
    PowerPro Expert
    PowerPro Ultimate
    PowerPro Ultimate
    Алергія на пилок
    Алергія на бактерії
    Алергія на мікроби

    Легке та гігієнічне видалення пилу

     

    Технологія NanoClean*

    Більше жодних хмар пилу завдяки нашій інноваційній технології NanoClean. Тепер пил просто падає на дно контейнера для пилу і не прилипає до стінок. Коли час спорожняти, пил і бруд висуваються – чисто та просто.  

    * В окремих моделях без мішка PowerPro Ultimate

     

    Надзвичайно ергономічний контейнер для пилу

    Ми розробили спеціальний носик збоку на контейнері для пилу, що полегшує спорожнення без висипання бруду та пилу.

     

    Спорожняється однією рукою

    Просто натисніть кнопку, щоб відкрити кришку контейнера для пилу, потім нахиліть, щоб викинути пил. Це так просто.

    Насадка потрійної дії TriActiveZ

    Насадка TriActive Ultra захоплює пил і бруд із будь-якої підлоги

     

    Насадка TriActive Ultra захоплює грубий і дрібний пил за один раз і з усіх боків. Насадка використовує потужність всмоктування для щоразу швидших результатів і на будь-якій підлозі.

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    Прибирання у низьких місцях.
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    Ефективність без плутанини дротів.
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    Не посуває бруд уперед.
    2400 Вт
    Потужність 2400 Вт
    Двигун потужністю 2400 Вт забезпечує потужність всмоктування до 450 Вт для вражаючих результатів прибирання.
    Фільтр HEPA
    Фільтр HEPA 13
    Наша система фільтрів HEPA13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилку, шерсті тварин і пилових кліщів.
    FC9912
    Користування за допомогою пульта ДК
    Завдяки ергономічному пульту ДК можна одразу відкривати налаштування потужності та регулювати їх на ручці.
    насадка triactive
    Насадка TriActive+ для будь-якої підлоги
    Створена для 3 функцій чищення одночасно, а бічні щітки допоможуть прибрати вздовж стін і меблів
    Довгий 11-метровий шнур для доступу
    Довгий 11-метровий шнур для доступу
    Завдяки відстані 11 метрів від штепселя до насадки можна прибирати довше без від’єднання пристрою.
    FC9912/10
    Гумове коліщатко для обережного прибирання твердої підлоги
    Великі задні гумові коліщатка забезпечують плавний рух та м’яко переміщаються твердою підлогою.
    Алергія на домашніх тварин
    Підходить для прибирання шерсті тварин
    Виріб обладнано додатковими засобами, які допоможуть прибрати шерсть котів і собак (в окремих моделях)
    FC9192/10
    Щітка та мала насадка 2-в-1
    Додаткове приладдя для прибирання у важкодоступних місцях і чищення оббивки.
    PowerPro Ultimate

    Технологія PowerPro Ultimate
    Фільми
    Фільми

    Checkmark
    PowerCyclone 7 для винятково високої потужності всмоктування
    Checkmark
    Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%
    Checkmark
    Технологія NanoClean для прибирання без зусиль
    Див. PowerPro Ultimate

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