Як правильно зціджувати грудне молоко
Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Майже безшумний моторний блок забезпечує спокійне, тихе зціджування, де б ви не хотіли зціджувати, і вдвічі швидше, ніж більшість інших молоковідсмоктувачів³.
Силіконові накладки для грудей SkinSense (СкінСенс) забезпечують максимальний комфорт, м’яко прилягаючи до ваших грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Зі вставками накладок, якщо вони вам потрібні.
Він допомагає правильно розташувати сосок для найкращого зціджування й візуально відстежувати об’єм грудного молока
Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Зціджуючи до 85 разів на хвилину, Hands Free *** молоковідсмоктувач Philips Avent робить це у 2 рази швидше, ніж більшість інших молоковідсмоктувачів**.
Блок двигуна забезпечує потужне зціджування, яке можна очікувати від традиційного молоковідсмоктувача, але в компактному та зручному для носіння пристрої. Завдяки акумуляторній батареї бездротовий блок забезпечує потужне зціджування в будь-якому місці без зайвого шуму.
Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м’яко прилягають до грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки для грудей виготовлені з харчового силікону для цілковитого спокою.
Прозорі контейнери для зціджування забезпечують безперешкодний огляд їх вмісту. Вони допомагають правильно розташувати соски для найкращого зціджування й візуально відстежувати об’єм грудного молока. Для впевненого зціджування від першої й до останньої краплі.
Один контейнер для зціджування важить трохи більше 100 грамів у порожньому стані – до 3 разів легше, ніж повноцінний молоковідсмоктувач, який можна носити із собою. Контейнери зручно вміщаються в бюстгальтері, і їх майже не видно.
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.