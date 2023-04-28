Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Avent Hands-free Подвійний електричний молоковідсмоктувач
    відгуки

    Philips Avent Hands-free

    Подвійний електричний молоковідсмоктувач

    Рекомендована роздрібна ціна

    Цей виріб більше недоступний
    Порівняти з іншими моделями
    Рекомендація мам номер один у світі¹

    Потужний та комфортний для вашого особливого моменту

    Наш портативний електричний молоковідсмоктувач імітує ритм пиття вашої дитини для ефективного зціджування². З тихим, проте потужним, як у професійних моделях, двигуном, м’якими силіконовими накладками для грудей і легкими контейнерами для зціджування.

    Стандартна фотографія виробу Альтернативна фотографія виробу Альтернативна фотографія виробу

    Двигун госпітальної потужності

    Тихий, потужний, компактний і портативний

    Майже безшумний моторний блок забезпечує спокійне, тихе зціджування, де б ви не хотіли зціджувати, і вдвічі швидше, ніж більшість інших молоковідсмоктувачів³.

    Підходить 99% мам⁴

    Неперевершений комфорт завдяки асортименту із семи розмірів

    Силіконові накладки для грудей SkinSense (СкінСенс) забезпечують максимальний комфорт, м’яко прилягаючи до ваших грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Зі вставками накладок, якщо вони вам потрібні.

    Прозорий контейнер для зціджування

    Спостерігайте за потоком молока від першої краплі до останньої

    Він допомагає правильно розташувати сосок для найкращого зціджування й візуально відстежувати об’єм грудного молока

    Посібник користувача Fişa produsului
    Hands free electric breast pump Feature Image (PPL) FIM_1

    Ефективне зціджування* з ритмом, який імітує пиття малюка

    Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Зціджуючи до 85 разів на хвилину, Hands Free *** молоковідсмоктувач Philips Avent робить це у 2 рази швидше, ніж більшість інших молоковідсмоктувачів**.

    Hands free electric breast pump Feature Image (PPL) FIM_2A

    Безгучне зціджування на професійному рівні

    Блок двигуна забезпечує потужне зціджування, яке можна очікувати від традиційного молоковідсмоктувача, але в компактному та зручному для носіння пристрої. Завдяки акумуляторній батареї бездротовий блок забезпечує потужне зціджування в будь-якому місці без зайвого шуму.

    Hands free electric breast pump Feature Image (PPL) FIM_3

    Силіконові накладки м’яко прилягають до грудей

    Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м’яко прилягають до грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки для грудей виготовлені з харчового силікону для цілковитого спокою.

    Hands free electric breast pump Feature Image (PPL) FIM_4

    Відстежуйте потік зібраного молока за допомогою повністю прозорих контейнерів

    Прозорі контейнери для зціджування забезпечують безперешкодний огляд їх вмісту. Вони допомагають правильно розташувати соски для найкращого зціджування й візуально відстежувати об’єм грудного молока. Для впевненого зціджування від першої й до останньої краплі.

    Hands free electric breast pump Feature Image (PPL) FIM_5

    Рухайтеся вільно з надлегкими контейнерами для зціджування

    Один контейнер для зціджування важить трохи більше 100 грамів у порожньому стані – до 3 разів легше, ніж повноцінний молоковідсмоктувач, який можна носити із собою. Контейнери зручно вміщаються в бюстгальтері, і їх майже не видно.

    Звільніть руки. Звільніть свій час.

    Ефективне зціджування, яке звільнить ваш час

    Корисні статті

    Відгуки

    Питання, які часто виникають у батьків

    Як зберігати грудне молоко?

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    CustomerSupport

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    MagnifyingGlass

    Пошук виробу

    Пошук за номером моделі та пошук інформації про певний виріб

    Clippin

    Покупка частин та аксесуарів

    Знаходьте деталі й аксесуари для виробів

    Порівняти з іншими молоковідсмоктувачами

    Порівняти
    Hands-free
    Hands-free

    Дисклеймери

    ¹ На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного по всьому світу з 10 109 користувачами брендів і продуктів догляду за мамою та дитиною у 2023 році
    ² Ефективність пов'язана з технічними характеристиками продукту
    ³ Посилання на частоту всмоктування насосу
    На основі нашого повного асортименту накладок  і вставок для грудей
    * Ефективність пов’язана з технічними характеристиками виробу.
    ** Посилання на частоту смоктальних рухів.
    *** на основі нашого повного асортименту грудних накладок і вкладок.

    Способи оплати:

    Оплата при отриманні товару, без комісії

    Швидкі посилання:

    Підтримка інтернет-магазину
    Правила та умови
    Знайти замовлення
    Про Philips
    Контакти

    Продавець інтернет-магазину:

    ТОВ «Філіпс Україна»
    03038, Україна
    м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
    Код ЄДРПОУ 33744042

    © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.