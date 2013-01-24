Пляшечка серії Natural

Найкраща сумісність з грудним вигодовуванням

Якщо ви поєднуєте грудне вигодовування з годуванням з пляшечки, дуже важливо знайти спосіб найбільш природний для малюка. Пляшечка має бути максимально схожою на груди, так, як пляшечки серії Natural. Саме це і є найприроднішим поєднанням для вас та вашого партнера грудного вигодовування та годування з пляшечки.