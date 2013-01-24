М’яка адаптивна насадка
Підходить 99,9% розмірів грудей (до 30мм)2
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М’яка адаптивна насадка
Підходить 99,9% розмірів грудей (до 30мм)2
Зручне положення для зціджування
Завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально
8 режимів стимуляції і 16 режимів зціджування
Для персональних налаштувань
Тихий мотор
Для тихого зціджування будь-де
SCF396/11
SCF395/11
SCF332/31
SCF330/20
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Одинарний електричний молоковідсмоктувач
SCF395/11
Ціна магазину Philips
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Одинарний електричний молоковідсмоктувач преміум
SCF396/11
Ціна магазину Philips
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Набір для грудного вигодовування з електричним молоковідсмоктувачем
SCD395/21
Ціна магазину Philips
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Стимулююча м’яка насадка, що підлаштовується під 99,9% розмірів сосків²
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Зручне зціджування сидячи завдяки продуманому дизайну пристрою
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8 режимів стимуляції + 16 режимів зціджування
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Тихий мотор
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Функція запам’ятовування режимів
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Пуск/Пауза для додаткової зручності
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Заряджання за допомогою micro USB
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Таймер/Дисплей
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Акумуляторна батарея
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Сумка для зберігання
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Кришка для силіконової насадки
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Пляшечка
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Контейнери для зберігання молока
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Одноразові вкладиші в бюстгальтер
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SCF156/01
SCF153/03
SCF254/24
SCF254/61
SCF030/27
SCF618/10
Philips Avent робить усе можливе для підтримки батьків і їх дітей та намагається зробити все найкраще для здорового розвитку малюків. Ми пропонуємо продукти, перевірені на практиці, та новаторські послуги, на які батьки та їхні діти можуть покластися. Наша мета – підтримати вибір батьків на користь грудного вигодовування своїх дітей.
Ми вважаємо, що грудне молоко – найкраща їжа для новонароджених, тому ми повністю дотримуємося цілей і мети, визначених у Кодексі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ, 1981). Наріжний камінь нашої місії і стратегії – підтримка грудного вигодовування. Ми вітаємо постійне спілкування та партнерство щодо нашого зобов’язання та підтримки принципів грудного вигодовування.
* Онлайн опитування серед 8000 жінок, які використовують продукцію дитячих брендів, GemSeek, 2019.
1 Клінічні випробування, у порівнянні з молоквідсмоктувачем попередньої серії (Нідерланди, 2018-2019).
2 На підставі наукових даних, опублікованих в Breastfeeding Medicine, 2019, Ізраїль.