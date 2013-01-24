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    Philips Avent Single Electric Breast Pump Premium

      Philips Avent  

     

    Любіть кожен момент

    Number one brand recommended by Moms

    Відтепер зціджування просте, швидке та ніжне​

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Premium
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    Натхненні малям

    Для комфорту мам

     
    Технологія Природного руху натхненна природними рухами малюка, для швидшого зціджування молока.1

    Philips Avent Electric Breast pump feature: One size soft & adaptive cushion

    М’яка адаптивна насадка

    Підходить 99,9% розмірів грудей (до 30мм)2

     
    Philips Avent Electric Breast pump feature: Designed for upright pumping

    Зручне положення для зціджування

    Завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально
    Philips Avent Electric Breast pump feature: 8 stimulation and 16 expression

    8 режимів стимуляції і 16 режимів зціджування

    Для персональних налаштувань

    Philips Avent Electric Breast pump feature: Express discreetly

    Тихий мотор

    Для тихого зціджування будь-де
    See our new electric breast pump in action

    Наш електричний молоковідсмоктувач в дії

    See our new electric breast pump in action

    Як технологія Природного руху допомагає вам

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    Який молоковідсмоктувач підходить саме Вам?

    Незалежно від того, хочете ви налагодити грудне вигодовування, забезпечити належний догляд за грудьми, або ж просто спланувати більше протягом свого дня, наш ручний та електричні молоковідсмоктувачі та аксесуари для догляду за грудьми допоможуть полегшити процес вигодовування.
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    Порівняйте наші нові  електричні молоковідсмоктувачі

    SCF395/11

    Одинарний електричний молоковідсмоктувач

    SCF395/11

    Ціна магазину Philips
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    SCF396/11

    Одинарний електричний молоковідсмоктувач преміум

    SCF396/11

    Ціна магазину Philips
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    SCD395/21

    Набір для грудного вигодовування з електричним молоковідсмоктувачем

    SCD395/21

    Ціна магазину Philips
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    Стимулююча м’яка насадка, що підлаштовується під 99,9% розмірів сосків²

    Зручне зціджування сидячи завдяки продуманому дизайну пристрою

    8 режимів стимуляції + 16 режимів зціджування

    Тихий мотор

    Функція запам’ятовування режимів

    Пуск/Пауза для додаткової зручності

    Заряджання за допомогою micro USB
    • ✔ (Лише з допомогою кабелю в комплекті)
    • ✔ (Лише з допомогою кабелю в комплекті)

    Таймер/Дисплей
    • -
    • -

    Акумуляторна батарея
    • -
    • -

    Сумка для зберігання
    • -
    • -

    Кришка для силіконової насадки

    Пляшечка

    • x1 (125мл)
    • x1 (125мл)
    • x2 (125мл, 260мл)

    Контейнери для зберігання молока
    • -
    • -
    • x5

    Одноразові вкладиші в бюстгальтер
    • x2
    • x2
    • x2

    Чудовий догляд за грудьми

     

    Перші кілька днів Ви можете переживати певні труднощі. Належні засоби для заспокоєння та захисту грудей спростять процес, забезпечать зручність та дозволять продовжувати грудне вигодовування.

    Пляшечка серії Natural
    Найкраща сумісність з грудним вигодовуванням

    Якщо ви поєднуєте грудне вигодовування з годуванням з пляшечки, дуже важливо знайти спосіб найбільш природний для малюка. Пляшечка має бути максимально схожою на груди, так, як пляшечки серії Natural. Саме це і є найприроднішим поєднанням для вас та вашого партнера грудного вигодовування та годування з пляшечки.
    Переглянути пляшечки Natural

    Більше про грудне вигодовування


    Ваше тіло ідеально підходить для грудного вигодовування, проте це не означає, що доведеться все робити самій. Будьте впевненішими під час годування грудьми – дізнайтеся про основні моменти, починаючи з підготовки і закінчуючи тим, як користуватися в дорозі молоковідсмоктувачами.

    Як підготуватися до грудного вигодовування

    Відповіді на Ваші 10 основних питань про грудне вигодовування

    Короткий посібник із догляду за грудьми

    Посібник зі зціджування молока для годуючої мами

    Number one brand recommended by Moms

    Молоковідсмоктувачі та товари для грудного вигодовування  


    Philips Avent робить усе можливе для підтримки батьків і їх дітей та намагається зробити все найкраще для здорового розвитку малюків. Ми пропонуємо продукти, перевірені на практиці, та новаторські послуги, на які батьки та їхні діти можуть покластися. Наша мета – підтримати вибір батьків на користь грудного вигодовування своїх дітей. 

     

    Ми вважаємо, що грудне молоко – найкраща їжа для новонароджених, тому ми повністю дотримуємося цілей і мети, визначених у Кодексі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ, 1981). Наріжний камінь нашої місії і стратегії – підтримка грудного вигодовування. Ми вітаємо постійне спілкування та партнерство щодо нашого зобов’язання та підтримки принципів грудного вигодовування.

    Онлайн опитування серед 8000 жінок, які використовують продукцію дитячих брендів, GemSeek, 2019. 
    Клінічні випробування, у порівнянні з молоквідсмоктувачем попередньої серії (Нідерланди, 2018-2019).
    На підставі наукових даних, опублікованих в Breastfeeding Medicine, 2019, Ізраїль.
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