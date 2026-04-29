З бритви Philips витікає вода

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Розширена гарантія 3 роки
Після чищення або вологого гоління з бритви Philips часто може витікати невелика кількість води*.
Батарея й електронні компоненти бритви знаходяться у водонепроникному внутрішньому корпусі. Це означає, що вони захищені від води, яка може потрапити всередину ручки бритви під час звичайного використання.
*Примітка. Ця інформація стосується лише бритв, які можна мити або використовувати в душі. Якщо ваша бритва не є водонепроникною, завжди стежте за тим, щоб вона залишалася сухою. Щоб дізнатися, чи є ваша бритва водонепроникною, перегляньте посібник користувача (також доступний онлайн).
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XP9407/37 , X5012/00 , HS7980/15 . Показати більше ›