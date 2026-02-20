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Бритва Philips гучно шумить

Якщо ваша бритва Philips видає гучний звук під час увімкнення, найімовірнішою причиною є неправильне збирання. Бритва, (повторно) зібрана неправильно (наприклад, після чищення), видаватиме шум під час використання.

Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб переконатися, що бритва (повторно) зібрана належним чином.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XP9407/37, X5012/00, S7886/55. Показати більше  ›

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