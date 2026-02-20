Бритва Philips гучно шумить

Кожна бритвена головка складається з леза й захисної сітки з кільцем для фіксації в бритвеному блоці (також відомим як тримач бритвеної головки). Кожне лезо й захисна сітка утворюють унікальний набір, тому не змішуйте їх після чищення. Встановіть лезо в захисну сітку гострими кінцями донизу.



Коли ви використовуєте фіксуючу рамку для утримання бритвених головок у бритвеному блоці, переконайтеся, що її надійно закріплено на місці. Якщо фіксуючу рамку встановлено правильно, вона не повинна від’єднуватися, якщо ви спробуєте відокремити її від бритвеного блока.



Якщо ваша модель бритви має бритвені головки, які вставляються у фіксуючу рамку перед встановленням у бритвеному блоці, переконайтеся, що виїмки на бритвених головках збігаються з виступами фіксуючої рамки (див. малюнок нижче).



Детальні інструкції щодо виймання та встановлення бритвених головок наведено в посібнику користувача, що додається до вашого виробу.