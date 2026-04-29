Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів

Можливо, продуктивність бритви знизилася через те, що вона потребує чищення. Усередині бритви може застрягти волосся або частинки бруду, що призводить до неправильної роботи бритвених головок.



Щоб вирішити цю проблему, почистьте бритву належним чином. Зніміть бритвені головки та почистьте бритву зсередини. Детальні інструкції з чищення дивіться в посібнику користувача або у відео нижче.



На деяких бритвах блимає символ нагадування про очищення, щоб повідомити вам, що бритву потрібно почистити.



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