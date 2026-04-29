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Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів

Якщо ваша бритва Philips голить не так добре, як очікувалося, наведені нижче поради щодо усунення несправностей можуть допомогти вам знайти рішення.

Рекомендуємо виконати кроки у поданому нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему. 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XP9407/37 , X5012/00 , XP9406/65 . Показати більше  ›

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