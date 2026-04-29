Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів
Якщо ваша бритва Philips голить не так добре, як очікувалося, наведені нижче поради щодо усунення несправностей можуть допомогти вам знайти рішення.
Рекомендуємо виконати кроки у поданому нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему.
Можливо, продуктивність бритви знизилася через те, що вона потребує чищення. Усередині бритви може застрягти волосся або частинки бруду, що призводить до неправильної роботи бритвених головок.
Щоб вирішити цю проблему, почистьте бритву належним чином. Зніміть бритвені головки та почистьте бритву зсередини. Детальні інструкції з чищення дивіться в посібнику користувача або у відео нижче.
На деяких бритвах блимає символ нагадування про очищення, щоб повідомити вам, що бритву потрібно почистити.
Порада. Після запуску відео клацніть значок шестерні внизу відео, щоб увімкнути субтитри для вашої мови (за потреби).
Ще одна причина, чому ваша бритва може не працювати належним чином, полягає в тому, що вона неправильно зібрана. Детальні інструкції, як зібрати бритву, див. у посібнику користувача або у відео нижче.
Під час використання бритви Philips ви можете досягти оптимальних результатів, роблячи кругові рухи бритвою з легким натисканням, як показано на малюнку нижче.
Новітні моделі S7000 і S9000 допоможуть вам досягти ідеальних кругових рухів завдяки контролю за допомогою датчика руху.
Якщо ви лише почали користуватися бритвою Philips, майте на увазі, що вашій шкірі потрібно адаптуватися до електробритви. Це означає, що спочатку ви можете відчувати легке подразнення на шкірі. Дайте своїй шкірі адаптуватися до нової бритви Philips протягом двох-трьох тижнів.
Можна також скористатися делікатним зволожувальним засобом або лосьйоном після гоління, щоб мінімізувати подразнення шкіри.
Гоління довгого волосся може бути незручним і може призвести до подразнення шкіри.
Якщо ви не голилися кілька днів і маєте густу бороду, перед голінням варто підстригти її. Це також допоможе скоротити час гоління.
Деякі бритви Philips постачаються з насадкою-тримером, яку можна використовувати для підстригання бороди. Також можна використовувати стандартний тример для бороди.
Якщо жодна з цих порад не допоможе, можливо, бритва має внутрішні пошкодження. Рекомендуємо подати запит на ремонт або заміну бритви.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:XP9407/37 , X5012/00 , XP9406/65 . Показати більше ›