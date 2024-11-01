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S9-2 Transducer

Broadband Sector Array with PureWave Crystal Technology

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The S9-2 broadband sector array with PureWave crystal technology with an 9 to 2 MHz extended operating frequency range for imaging adult and pediatric cardiac applications and fetal echo application in 2D, steerable PW Doppler, CW Doppler, High PRF Doppler, color Doppler, tissue Doppler, advanced variable xRes and harmonic imaging.

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Specifications

Specifications
Specifications
Technology
  • PureWave
Number of elements
  • 128
Frequency range
  • 9-2 MHz
Array Type
  • Sector
Aperture
  • 15.36 mm
Field of view
  • 120°
Applications
  • Pediatric and adult cardiac applications
Biopsy capable
  • No
Image Fusion Navigation capable
  • No
Specifications
Specifications
Technology
  • PureWave
Number of elements
  • 128
See all specifications
Specifications
Specifications
Technology
  • PureWave
Number of elements
  • 128
Frequency range
  • 9-2 MHz
Array Type
  • Sector
Aperture
  • 15.36 mm
Field of view
  • 120°
Applications
  • Pediatric and adult cardiac applications
Biopsy capable
  • No
Image Fusion Navigation capable
  • No
  • Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
  • * Results obtained during user demonstrations performed in December 2017 with the EPIQ CVx and the iE33 systems. The research was designed and supervised by Use-Lab GmbH, an independent and objective engineering consultancy and user interface design company. The tests involved 42 clinicians from 17 countries; based on responses from 13 respondents. The various types of cardiac customer segments represented were adult diagnostics and interventional, adult diagnostics, and pediatric diagnostics and interventional.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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