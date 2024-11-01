From routine perfusion and diffusion analysis, to MR Cartilage Assessment and Multi Modality Tumor Tracking, the MR capabilities of the IntelliSpace Portal 7.0 give you access to a broad range of advanced visualization applications in your preferred environment.
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Веб-сайт призначений лише для лікарів та медичних працівників, які використовують медичне обладнання в своїй професійній діяльності; осіб, які працюють в сфері організації охорони здоров’я або які реалізовують медичне обладнання.
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