The Phoenix guidewire is compatible with the Phoenix atherectomy system. It is designed to be simple to use while supporting both tracking and deflecting Phoenix catheters as they gently negotiate the vascular system. It maintains enough strength and rigidity to enable a catheter to be directed over the guidewire with ease, and provides tactile feedback to help with vessel navigation.
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ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.
ТОВ "АФС Медицинтехнік"
+38 (044) 359 00 88
+38 (050) 590 50 50
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