Соединительные кольца для светодиодных ламп

5800К —это ВЫБОР производителей автомобилей, который обеспечивает максимальный комфорт для глаз во время вождения в ночное время. Это снижает утомляемость инагрузку на глаза, а также делает вождение в темноте более безопасным и приятным.

Чем выше цветовая температура (в градусах Кельвина), тем лучше видимость —это неверная информация, которая распространяется многими производителями сменных светодиодных ламп. Правильная цветовая температура должна обеспечивать оптимальный контраст для безопасного вождения.

Наши внутренние испытания этих ненадежных светодиодных ламп показали, что эти лампы не сохраняют стабильную цветовую температуру на протяжении всей работы. Пример: Если заявлена температура 6000К (холодный белый), во время работы она переходит на 7000К (синеватый цвет), что является очень небезопасным для водителя и других участников дорожного движения.