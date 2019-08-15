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Соединительные кольца для светодиодных ламп

Узнайте больше о соединительных кольцах для светодиодных ламп

    Что такое соединительное кольцо светодиодной лампы?


    Почти все модели автомобилей оснащены разными креплениями для галогенных ламп. При замене галогенных ламп на светодиодные вам может потребоваться соединительное кольцо, которое зафиксирует светодиодные лампы внутри фары. Все лампы Philips HL [≈H7] поставляются с центральным кольцом типа A. Если вам требуется соединительное кольцо другого типа, его можно найти в списке совместимости светодиодных ламп.

    Посмотрите список совместимости светодиодных ламп, чтобы убедиться в том, что приобретаемое соединительное кольцо подходит для вашей модели автомобиля!

    Свяжитесь с нашим сервисным центром, авторизованным дистрибьютором или розничным оператором, чтобы приобрести соединительные кольца для светодиодных ламп Philips уже сегодня!

    Зачем выбирать соединительные кольца для светодиодных ламп Philips?

    Надежность и качество

    Надежность и качество


    Соединительные кольца Philips изготовлены из долговечного термостойкого металла и обеспечивают высокую производительность. Тестирование в экстремальных условиях доказало их устойчивость к механическому и термальному воздействию.
    Гарантированная совместимость

    Гарантированная совместимость


    Наши соединительные кольца идеально подходят для светодиодных ламп головного освещения Philips. Они обеспечивают надежную фиксацию лампы под нужным углом в корпусе фары автомобиля.
    Подходят для автомобилей крупнейших производителей

    Подходят для автомобилей крупнейших производителей


    Наш ассортимент соединительные колец включает модели для разных марок автомобилей, чтобы вы могли оценить высокую эффективность наших световых решений. Каждая светодиодная лампа головного освещения Philips поставляется с кольцом типа A, которое совместимо с креплением в фарах большинства автомобилей. Однако для некоторых автомобилей требуется кольцо другого типа. Чтобы понять, какое кольцо приобрести для вашей марки автомобиля, ознакомьтесь с нашим списком совместимости.

    Найдите подходящее соединительное кольцо для своего автомобиля


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    Найдите подходящую светодиодную лампу для вашего автомобиля

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