  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

UK
RU
1
Кільцеві клеми для світлодіодів

Дізнайтеся про наші кільцеві клеми для світлодіодів

    Що таке кільцева клема для світлодіодів?


    Майже кожна модель автомобіля має інший тип цоколя для галогенної лампи. У разі заміни галогенних ламп світлодіодними, можливо, вам знадобиться кільцева клема для фіксації світлодіодних ламп усередині фари. Кожна нова лампа Philips HL [≈H7] постачається із центральним кільцем типу A. Якщо потрібний інший тип кільцевої клеми, його можна знайти у списку сумісних світлодіодних ламп.

    Перегляньте Список сумісних світлодіодних ламп, щоб придбати відповідну кільцеву клему для своєї моделі автомобіля!

    Зверніться до одного з наших уповноважених дистриб’юторів, станцій технічного обслуговування автомобілів і продавців щодо кільцевих клем для світлодіодних ламп Philips сьогодні!

    Чому потрібно вибирати кільцеві клеми для світлодіодів Philips?

    Надійна якість

    Надійна якість


    Кільцеві клеми Philips виготовлено з міцного матеріалу, вони можуть витримувати високі температури і забезпечують довготривалу роботу. Тестування у найжорсткіших умов довели їхню стійкість до фізичних і термічних навантажень.
    Гарантована сумісність

    Гарантована сумісність


    Наші кільцеві клеми ідеально підходять для світлодіодних ламп для фар Philips. Вони забезпечують встановлення і фіксацію ламп під правильним кутом у фарі автомобіля.
    Сумісність із більшістю моделей автомобілів

    Сумісність із більшістю моделей автомобілів


    Наша лінійка кільцевих клем підходить для широкого ряду моделей автомобілів, гарантуючи цілковитий спокій і чудове освітлення. Кожна модернізована лампа для фар Philips постачається з кільцем типу A, що підходить для встановлення світлодіодних ламп у більшості моделей автомобілів. Проте для деяких автомобілів потрібний спеціальний тип кільця. Щоб дізнатися, яке кільце потрібне для вашого транспортного засобу, перегляньте наш список сумісності з автомобілями.

    Пошук відповідної кільцевої клеми для світлодіодних ламп автомобіля


    Корисні інструменти для правильного вибору

    Пошук відповідної світлодіодної лампи для автомобіля

    Часті запитання

    Дізнайтеся більше

    Підтримка автотоварів

    Підтримка автотоварів

    Шукаєте замінні фари Philips для свого автомобіля?
    Де придбати

    Де придбати

    Купуйте автомобільні вироби Philips онлайн або магазині поруч
    Автомобільні статті

    Автомобільні статті

    Дізнайтеся більше про нашу технологію автомобільного освітлення Philips, інновації та рішення у нашим статтях

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
    на обраний асортимент продуктів Philips

    Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

    Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

    Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

    Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

    *
    Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!
    Що це означає?

    Зарєструйтесь в MyPhilips

    Ексклюзивні пропозиції

    Розширену гарантію на обрані продукти

    Корисні поради

    Зареєструватися

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.