Кільцеві клеми для світлодіодів

Майже кожна модель автомобіля має інший тип цоколя для галогенної лампи. У разі заміни галогенних ламп світлодіодними, можливо, вам знадобиться кільцева клема для фіксації світлодіодних ламп усередині фари. Кожна нова лампа Philips HL [≈H7] постачається із центральним кільцем типу A. Якщо потрібний інший тип кільцевої клеми, його можна знайти у списку сумісних світлодіодних ламп.
Перегляньте Список сумісних світлодіодних ламп, щоб придбати відповідну кільцеву клему для своєї моделі автомобіля!
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