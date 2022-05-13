Двойная система охлаждения позволяет Philips Ultinon Pro3022 обеспечивать максимальную яркость в течение более длительного срока службы до 2000 часов***, что втрое дольше, чем у галогенных ламп.



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