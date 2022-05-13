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      Philips Ultinon Pro3022

      Стильные светодиодные лампы с простой установкой!

       

      Philips Ultinon Pro3022 — это светодиодные лампы нового поколения для автомобильных фар, которые предлагают невероятную эффективность и долговечность по невысокой цене. Они излучают яркий белый свет более холодного оттенка, чем у галогенных ламп.
      Эти лампы станут прекрасным вариантом для тех, кто хочет заменить галогенные лампы на светодиодные.

      Philips Ultinon Pro3200 на дороге
      Значок "Превосходная видимость"

      Излучает холодный белый свет с температурой до 6000 К

      Значок "Холодный белый свет"

      До 2000 часов использования при высокой производительности

      Значок "Длительный срок службы"

      Компактная конструкция для совместимости с разными автомобилями*

      *Посмотрите список совместимости ламп, чтобы убедиться в том, что приобретаемое соединительное кольцо и адаптер CANbus подходят для вашей модели автомобиля

      Больше о линейке Philips Ultinon Pro3022

      продукт u3200 h7

      Лампы ближнего и дальнего света для автомобильных фар

       

      Основные лампы для освещения дорожного полотна и автомобилей на вашем пути.

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      продукт u3200 h7

      Передние противотуманные лампы

       

      Освещение дороги прямо перед автомобилем; важный источник света для безопасного вождения в тумане.

      Подробнее
      Значок "Расширенная гарантия"

      Гарантия на продукт

       

      2-летняя гарантия на продукт + 1 год расширенной гарантии

      Регистрация для расширенной гарантии

      Оцените высокое качество автомобильных ламп Philips Ultinon Pro3022
       

      Значок "Светодиодные чипы"

      Автомобильные светодиодные чипы SMD


      Светодиоды автомобильного класса обеспечивают высокую эффективность и свет максимального качества

      Значок "Умное охлаждение"

      Системы рассеивания тепла AirBoost и AirCool**


      Стабильная интенсивность света даже при долгих поездках

      Значок "Однородный луч света Philips"

      Однородный луч света Philips


      Высокая интенсивность света для освещения дороги перед автомобилем без ослепления других участников дорожного движения

      Значок "Компактный корпус все в одном"

      Компактный полнофункциональный корпус


      Уникальный дизайн с электронными компонентами блока управления внутри корпуса лампы для удобной установки

      Новый компактный дизайн - Philips Ultinon Pro5100

      ** Посетите Philips.com/LED-bulbs, чтобы получить больше информации о системах охлаждения светодиодных ламп

      Найдите лучшую светодиодную лампу
      для автомобильных фар
       

      Лампы ближнего и дальнего света для автомобильных фар

      Передние противотуманные лампы

      Аксессуары светодиодных ламп для автомобильных фар

       

      Почти все автомобили оснащены особым разъемом для галогенных ламп. При замене галогенных ламп на светодиодные вам могут потребоваться соединительное кольцо и адаптер CANbus — они необходимы для установки светодиодной лампы в крепление и устранения проблем с мерцанием и пониженной яркостью света.

      Type A
      Type A
      Type RAD
      Type RAD
      Type RAE
      Type RAE
      Type RAH
      Type RAH
      Type I
      Type I
      Type K
      Type K
      Type N
      Type N
      Type RAP
      Type RAP

      Yбедиться в том, что приобретаемое соединительное кольцо и CANbus подходит для вашей модели автомобиля

      * Все новые модели светодиодных ламп Philips поставляются с стандартное центральное кольцо.

      Стандартная лампа Ultinon Pro3022

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      о светодиодных лампах Philips для автомобильных фар

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      Philips Ultinon Pro3022

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

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