Проєктування холодного білого світла до 6000 К
До 2000 годин використання надійної високоефективної лампи
Компактний дизайн підходить для ширшого асортименту моделей автомобілів*
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Philips Ultinon Pro3022
Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати!
Світлодіодні лампи для фар Philips Ultinon Pro3022 нового покоління мають чудові характеристики та пропонують надійність за привабливою ціною. Вони забезпечують яскравіше, холодне біле світло порівняно з галогеновими лампами.
Ці лампи – це досконалий перехід від галогенової до світлодіодної технології!
Світлодіодні лампи для фар Philips Ultinon Pro3022 нового покоління мають чудові характеристики та пропонують надійність за привабливою ціною. Вони забезпечують яскравіше, холодне біле світло порівняно з галогеновими лампами.
*Перегляньте список сумісних ламп, щоб придбати відповідну кільцеву клему та адаптер CANbus для своєї моделі автомобіля
Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.
Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.
Освітлюйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.
Освітлюйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.
2 років гарантії на виріб + 1 рік подовженої гарантії
2 років гарантії на виріб + 1 рік подовженої гарантії
Світлодіоди автомобільної якості забезпечують високу продуктивність і високоякісне освітлення
Системи керування нагріванням AirBoost та AirCool**
Забезпечують стабільне та рівномірне освітлення при робочій температурі автомобіля
Системи керування нагріванням AirBoost та AirCool**
Висока яскравість забезпечує рівномірне освітлення перед автомобілем і не засліплює інших учасників дорожнього руху
Унікальний дизайн, що інтегрує електроніку коробки водія в корпус лампи для швидкого та легкого встановлення
** Щоб отримати детальнішу інформацію про системи охолодження світлодіодних ламп, відвідайте сторінку Philips.com/LED-bulbs
LUM11258U3022X2
LUM11336U3022X2
LUM11342U3022X2
LUM11972U3022X2
LUM11362U3022X2
LUM11012U3022X2
LUM11005U3022X2
LUM11362U3022X2
LUM11366U3022X2
Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.
Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.
*All Philips LED upgrades are supplied with Standard Center ring
Корисні інструменти, які допомагають
робити правильний вибір
Корисні інструменти, які допомагають
Відкрийте для себе світлодіодні лампи для фар Philips і дізнайтеся, які світлодіодні лампи відповідають вашим потребам
Відкрийте для себе світлодіодні лампи для фар Philips і дізнайтеся, які світлодіодні лампи відповідають вашим потребам
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