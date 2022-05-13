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      Philips Ultinon Pro3022

      Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати!

       

      Світлодіодні лампи для фар Philips Ultinon Pro3022 нового покоління мають чудові характеристики та пропонують надійність за привабливою ціною. Вони забезпечують яскравіше, холодне біле світло порівняно з галогеновими лампами.
      Ці лампи – це досконалий перехід від галогенової до світлодіодної технології!

      Philips Ultinon Pro3200 на дорозі
      Піктограма чудової видимості

      Проєктування холодного білого світла до 6000 К

      Піктограма холодного білого світла

      До 2000 годин використання надійної високоефективної лампи

      Піктограма відмінного терміну експлуатації

      Компактний дизайн підходить для ширшого асортименту моделей автомобілів*

      *Перегляньте список сумісних ламп, щоб придбати відповідну кільцеву клему та адаптер CANbus для своєї моделі автомобіля

      Перегляньте лінійку Philips Ultinon Pro3022

      Виріб u3200 h7

      Лампи для фар ближнього і дальнього світла

       

      Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.

      Дізнайтеся більше
      Виріб u3200 h7

      Лампи для передніх протитуманних фар

       

      Освітлюйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.

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      Піктограма подовженої гарантії

      Гарантія на виріб

       

      2 років гарантії на виріб + 1 рік подовженої гарантії

      Зареєструйте подовжену гарантію

      Спробуйте високу якість автомобільного обладнання Philips Ultinon Pro3022
       

      Піктограма світлодіодних мікросхем

      Автомобільні світлодіодні мікросхеми SMD


      Світлодіоди автомобільної якості забезпечують високу продуктивність і високоякісне освітлення

      Піктограма розумного охолодження

      Системи керування нагріванням AirBoost та AirCool**


      Забезпечують стабільне та рівномірне освітлення при робочій температурі автомобіля

      Піктограма однорідного пучка Philips

      Однорідний пучок світла Philips


      Висока яскравість забезпечує рівномірне освітлення перед автомобілем і не засліплює інших учасників дорожнього руху

      Піктограма компактної універсальної конструкції

      Компактна універсальна конструкція


      Унікальний дизайн, що інтегрує електроніку коробки водія в корпус лампи для швидкого та легкого встановлення

      Новий компактний дизайн – Philips Ultinon Pro5100

      ** Щоб отримати детальнішу інформацію про системи охолодження світлодіодних ламп, відвідайте сторінку Philips.com/LED-bulbs

      Знайдіть найкращу світлодіодну лампу для фар
      для свого транспортного засобу
       

      Лампи для фар ближнього і дальнього світла

      Лампи для передніх протитуманних фар

      Аксесуари до світлодіодних ламп для фар

       

      Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.

      Type A
      Type A
      Type RAD
      Type RAD
      Type RAE
      Type RAE
      Type RAH
      Type RAH
      Type I
      Type I
      Type K
      Type K
      Type N
      Type N
      Type RAP
      Type RAP

      Придбати відповідну кільцеву клему i CANbus для своєї моделі автомобіля

      *All Philips LED upgrades are supplied with Standard Center ring

      Стандартна Ultinon Pro3022

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      про світлодіодні лампи Philips для фар

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      Philips Ultinon Pro3022

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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