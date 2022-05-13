Система подвійного охолодження дозволяє Philips Ultinon Pro3022 працювати на найвищому рівні яскравості протягом довшого періоду часу – до 2000 годин***, що може бути в чотири рази довше галогенових ламп.



***Щоб дізнатися більше про термін експлуатації, відвідайте сторінку Philips.com/AutomotiveSupport