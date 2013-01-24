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      Изогнутые мониторы 499P9H/00

      Наш фаворит

      499P9H/00
      Наш удостоенный наград изогнутый монитор SuperWide 49" с соотношением сторон 32:9 способен стать полноценной заменой двум высокопроизводительным мониторам широкого формата. Полезные функции, такие как разъем USB-C и выдвижная веб-камера с Windows Hello, сделают использование этого дисплея еще более удобным и эффективным.
      Логотип награды iF Design Award 2018
      Логотип награды Reddot Award 2018
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      Philips 499P9H


      Признанная эффективность и производительность

      Логотип Hexus
      Логотип награды iF Design Award 2018
      Логотип рекомендации к покупке Kitguru
      Логотип февраля 2019 года
      Логотип "Игра, опыт, превосходство"
      Логотип награды Reddot Award 2018

      Широкий ассортимент решений для профессионалов

      • Зеленые

        Зеленые

        В экологичных мониторах Philips используются инновационные технологии для экологичного будущего. Энергоэффективность, полностью перерабатываемая упаковка, соответствие строгим стандартам экологичности и отсутствие вредных компонентов, таких как свинец, ртуть, ПВХ и бромосодержащий антипирен.

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      Мониторы Philips:  рекомендации

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      Экологичные мониторы

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      Полное погружение
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      Мониторы с функцией приватности

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      Помощь, поддержка и обновления

      Регистрация монитора

      Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
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      Обновления ПО

      Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
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      Платформа поддержки

      Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
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      Контактная информация

      Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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