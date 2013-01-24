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В экологичных мониторах Philips используются инновационные технологии для экологичного будущего. Энергоэффективность, полностью перерабатываемая упаковка, соответствие строгим стандартам экологичности и отсутствие вредных компонентов, таких как свинец, ртуть, ПВХ и бромосодержащий антипирен.Подробнее
Зеленые
В экологичных мониторах Philips используются инновационные технологии для экологичного будущего. Энергоэффективность, полностью перерабатываемая упаковка, соответствие строгим стандартам экологичности и отсутствие вредных компонентов, таких как свинец, ртуть, ПВХ и бромосодержащий антипирен.
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329P1H/00
243B1JH/00
252B9/00
346B1C/00
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