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Екологічні монітори Philips пропонують інноваційні, екологічно безпечні технології для збереження природи майбутнього: енергоефективність, придатне для переробки упакування, відповідність жорстким міжнародним стандартам щодо довкілля і відсутність шкідливих речовин, таких як свинець, ртуть, ПВХ/БВД.Дізнайтеся більше
Сенсорні монітори Philips пропонують інноваційні та зручні користувацькі рішення для різноманітних способів використання та професій. Ці інтерактивні дисплеї, оснащені проєкційно-ємнісним (P-Cap) сенсором і стилусом для простого, інтуїтивного використання, можуть підтримувати до 10 точок і пропонують удосконалений захист IP65 від ударів, води та пилу.Дізнайтеся більше
Сьогодні, коли світ усе більше стає цифровим, головною турботою організацій та окремих осіб стає збереження конфіденційності даних. Саме тому монітори Philips мають різноманітні вбудовані засоби захисту, які повністю захищають ваші дані від витоку, передачі, злому та сторонніх очей.Дізнайтеся більше
Це гнучке рішення має тонкий двосторонній роз’єм USB-C та високошвидкісну технологію USB 3.1, що дозволяє вам виконувати різні завдання за допомогою лише одного кабелю. Від безпечної й швидкої передачі даних до заряджання ноутбуків та смартфонів і підключення периферійних пристроїв безпосередньо до монітора.Дізнайтеся більше
Екологічні
Екологічні монітори Philips пропонують інноваційні, екологічно безпечні технології для збереження природи майбутнього: енергоефективність, придатне для переробки упакування, відповідність жорстким міжнародним стандартам щодо довкілля і відсутність шкідливих речовин, таких як свинець, ртуть, ПВХ/БВД.
Дізнайтеся більше
Торкніться
Сенсорні монітори Philips пропонують інноваційні та зручні користувацькі рішення для різноманітних способів використання та професій. Ці інтерактивні дисплеї, оснащені проєкційно-ємнісним (P-Cap) сенсором і стилусом для простого, інтуїтивного використання, можуть підтримувати до 10 точок і пропонують удосконалений захист IP65 від ударів, води та пилу.
Дізнайтеся більше
Приватність
Сьогодні, коли світ усе більше стає цифровим, головною турботою організацій та окремих осіб стає збереження конфіденційності даних. Саме тому монітори Philips мають різноманітні вбудовані засоби захисту, які повністю захищають ваші дані від витоку, передачі, злому та сторонніх очей.
Дізнайтеся більше
Встановлення на док-станцію
Це гнучке рішення має тонкий двосторонній роз’єм USB-C та високошвидкісну технологію USB 3.1, що дозволяє вам виконувати різні завдання за допомогою лише одного кабелю. Від безпечної й швидкої передачі даних до заряджання ноутбуків та смартфонів і підключення периферійних пристроїв безпосередньо до монітора.
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329P1H/00
243B1JH/00
252B9/00
346B1C/00
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