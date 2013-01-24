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    Професійне використання
      Вигнуті монітори серії 499P9H/00

      Наше вибране

      499P9H/00
      Наш відзначений нагородами 49"-дюймовий вигнутий дисплей 32:9 SuperWide виглядає як два повнорозмірні високоефективні монітори в одному пристрої. Функції, що покращують продуктивність, такі як USB-C та висувна веб-камера з Windows Hello, забезпечують очікувану ефективність та зручність.
      Логотип iF design award 2018 року
      Логотип переможця Reddot Award 2018 року
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      Philips 499P9H


      Визнана продуктивність і функціональність

      Логотип Hexus
      Логотип iF design Award 2018 року
      Логотип Kitguru Worth Buying
      Логотип Februari 2019
      Логотип Play Experience Excellent
      Логотип переможця Reddot Award 2018 року

      Широкий спектр рішень для професіоналів

      • Екологічні

        Екологічні

        Екологічні монітори Philips пропонують інноваційні, екологічно безпечні технології для збереження природи майбутнього: енергоефективність, придатне для переробки упакування, відповідність жорстким міжнародним стандартам щодо довкілля і відсутність шкідливих речовин, таких як свинець, ртуть, ПВХ/БВД.

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      • Торкніться

        Торкніться

        Сенсорні монітори Philips пропонують інноваційні та зручні користувацькі рішення для різноманітних способів використання та професій. Ці інтерактивні дисплеї, оснащені проєкційно-ємнісним (P-Cap) сенсором і стилусом для простого, інтуїтивного використання, можуть підтримувати до 10 точок і пропонують удосконалений захист IP65 від ударів, води та пилу.

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      • Приватність

        Приватність

        Сьогодні, коли світ усе більше стає цифровим, головною турботою організацій та окремих осіб стає збереження конфіденційності даних. Саме тому монітори Philips мають різноманітні вбудовані засоби захисту, які повністю захищають ваші дані від витоку, передачі, злому та сторонніх очей.

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      • Встановлення на док-станцію

        Встановлення на док-станцію

        Це гнучке рішення має тонкий двосторонній роз’єм USB-C та високошвидкісну технологію USB 3.1, що дозволяє вам виконувати різні завдання за допомогою лише одного кабелю. Від безпечної й швидкої передачі даних до заряджання ноутбуків та смартфонів і підключення периферійних пристроїв безпосередньо до монітора.

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      Наш вибір моніторів Philips

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      Екологічні монітори

      Екологічні монітори

      Екологічно раціональні рішення
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      Вигнуті монітори

      Вигнуті монітори

      Максимальне занурення
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      Монітори для приватності

      Монітори для приватності

      Рішення, які гарантують безпеку даних
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      Довідка, підтримка та оновлення

      Реєстрація монітора

      Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.
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      Оновлення програмного забезпечення

      Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.
      Шукати оновлення

      Платформа підтримки

      Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
      Знайти рішення

      Контактна інформація

      Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.
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