- Максимальная реалистичность. Процессор P5 с ИИ
- Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos
- 3-сторонняя подсветка Ambilight
- Доступен в следующих размерах: 55", 65"
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Ambilight позволяет не упускать даже мельчайшие детали состязаний. Выберите лучший телевизор для просмотра футбола и наслаждайтесь.
Более полные ощущения от просмотра. Яркие впечатления от ожидания. С Ambilight и драмы, и блокбастеры будут выглядеть лучше.
Подключаете консоль к телевизору? Считаете, что игровой процесс уже невозможно сделать еще интереснее? Ambilight создаст эффект погружения, превратив комнату в сцену из игры.
В режиме музыки Ambilight станет ярким световым сопровождением для вашей музыки — как на экране, так и за его пределами.
Устали от просмотра телевизора? Отключите его и позвольте мягкому свету Ambilight создать идеальную атмосферу для расслабления.
75PML9506/12
65OLED806/12
65OLED936/12
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