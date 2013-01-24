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    Ambilight
    Телевизоры Philips с Ambilight

    Телевизоры Philips с Ambilight

    Волшебство перед вашими глазами

    Больше об Ambilight

      Наши любимые телевизоры с Ambilight

      OLED 706 TV
      55OLED706/12

      Philips OLED TV 706 Series

       

      • Максимальная реалистичность. Процессор P5 с ИИ
      • Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos
      • 3-сторонняя подсветка Ambilight
      • Доступен в следующих размерах: 55", 65"
      Подробнее

      Cерии Performance
      50PUS8506/12

      Philips Performance Series 4K UHD-Android TV

       

      • 4K LED. Яркое изображение HDR. Плавное воспроизведение движения
      • Кинематографическое звучание. Dolby Atmos
      • Волшебная 3-сторонняя подсветка Ambilight
      • Доступен ряд размеров (43", 50", 58", 65", 70" and 75")
      Подробнее

      Ambilight — новый уровень просмотра

      Ambilight video

      Ambilight —меняем правила игры

      Чувствуйте. Смотрите. Живите.

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      Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для просмотра спортивных трансляций

      Спортивные
      Ambilight — вы в эпицентре событий ⓘ                     

      Ambilight — вы в эпицентре событий

       

      Ambilight позволяет не упускать даже мельчайшие детали состязаний. Выберите лучший телевизор для просмотра футбола и наслаждайтесь.
      Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для просмотра фильмов

      Кино
      Ambilight — кинотеатр у вас дома ⓘ                     

      Ambilight — кинотеатр у вас дома

       

      Более полные ощущения от просмотра. Яркие впечатления от ожидания. С Ambilight и драмы, и блокбастеры будут выглядеть лучше.
      Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для игр

      Игры
      Ambilight — просмотр за рамками экрана ⓘ                     

      Ambilight — просмотр за рамками экрана

       

      Подключаете консоль к телевизору? Считаете, что игровой процесс уже невозможно сделать еще интереснее? Ambilight создаст эффект погружения, превратив комнату в сцену из игры.
      Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для прослушивания музыки

      Музыка
      Ambilight — живое звучание музыки ⓘ                     

      Ambilight — живое звучание музыки

       

      В режиме музыки Ambilight станет ярким световым сопровождением для вашей музыки — как на экране, так и за его пределами.
      Телевизоры Philips с Ambilight | Режим создания атмосферы

      Home
      Ambilight — создаем атмосферу ⓘ                     

      Ambilight — создаем атмосферу

       

      Устали от просмотра телевизора? Отключите его и позвольте мягкому свету Ambilight создать идеальную атмосферу для расслабления.
      с подсветкой Ambilight без подсветки Ambilight

      Оцените волшебство Ambilight


      Переливающийся свет Ambilight погрузит вашу комнату в мир теплого света. Умные светодиоды по края телевизора проецируют цвета с экрана на стену в режиме реального времени. Попробуйте однажды — и не захотите возвращаться к телевизорам без Ambilight.
      Philips Ambilight
      Откройте для себя телевизоры с Ambilight
      Беспроводная АС W6505

      Свет в дополнение к звуку

       

      Беспроводная АС Philips W6505 не только воспроизводит музыку, но и поддерживает Ambilight. Просто нажмите кнопку подключения Ambilight на АС, чтобы подключиться к телевизору для более объемного эффекта от Ambilight.
      Яркие ощущения

      Ваш дом. Ваша подсветка #Ambilight. 

      Фанаты Ambilight любят делиться впечатлениями 

      • Переключить вид

      Больше о телевизорах Philips с Ambilight

      Все телевизоры Ambilight

      Больше о телевизорах Philips со Smart TV

      Чтобы увидеть подробную информацию о продукте, нажмите ⓘ
      Philips OLED TV

      OLED 

      Обзор
      • Реалистичная картинка OLED с P5 ИИ
      • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
      • Световое шоу с 3-сторонней подсветкой Ambilight
      Телевизоры Philips MiniLED

      MiniLED 

      Обзор
      • Превосходный большой экран и процессор P5 с ИИ
      • Кинематографическое звучание, которое подойдет каждому
      • Полное погружение с 4-сторонней подсветкой Ambilight
      Телевизоры Philips серии Performance

      The One 

      Обзор
      • LED-телевизор 4K с P5 для идеальной четкости
      • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
      • Световое шоу с 3-сторонней подсветкой Ambilight

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      Телевизоры Philips

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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