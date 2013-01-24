Наши отмеченные наградами телевизоры

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    Philips OLED TV

    OLED 

    Обзор
    • Реалистичная картинка OLED с P5 ИИ
    • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
    • Световое шоу с 3-сторонней подсветкой Ambilight
    Телевизоры Philips MiniLED

    MiniLED 

    Обзор
    • Превосходный большой экран и процессор P5 с ИИ
    • Кинематографическое звучание, которое подойдет каждому
    • Полное погружение с 4-сторонней подсветкой Ambilight
    Телевизоры Philips серии Performance

    the one 

    Обзор
    • LED-телевизор 4K с P5 для идеальной четкости
    • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
    • Световое шоу с 3-сторонней подсветкой Ambilight

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    Телевизоры Philips

    Домашняя страница ″Телевизоры″
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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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