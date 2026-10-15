Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Если малыш уже учится ходить, скорее всего, пустышка нужна ему только в определенное время дня. Узнайте, когда и как прекратить использование пустышки Philips Avent.
Информация на данной странице относится к моделям: SCF087/02, SCF087/03, SCF087/04. Показать больше ›
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Как отучить малыша от пустышек Philips Avent
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?
Чем различаются пустышки Philips Avent?
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?
Как проверить пустышку Philips Avent на безопасность использования
Как долго можно использовать пустышку Philips Avent?
Как стерилизовать пустышку Philips Avent?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Пустышки Philips Avent безопасны для здорового развития рта и челюсти?