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Как отучить малыша от пустышек Philips Avent

Если малыш уже учится ходить, скорее всего, пустышка нужна ему только в определенное время дня. Узнайте, когда и как прекратить использование пустышки Philips Avent.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF087/02, SCF087/03, SCF087/04. Показать больше  ›

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