Служба поддержки Philips Как отучить малыша от пустышек Philips Avent

Если малыш уже учится ходить, скорее всего, пустышка нужна ему только в определенное время дня. Узнайте, когда и как прекратить использование пустышки Philips Avent.

Подождите достижения возраста 36 месяцев Рекомендуем родителям использовать пустышки до 36 месяцев. На нашем веб-сайте мы помогаем родителям отучить малышей от пустышки. Все наши пустышки Philips Avent можно использовать до достижения возраста 18 месяцев. Для малышей постарше рекомендуется использовать пустышку Freeflow 18 мес.+