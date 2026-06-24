Что означают индикаторы состоянии аккумулятора на моей зубной щетке Sonicare?
Индикаторы и звуковые сигналы зубной щетки помогут понять, когда ее необходимо зарядить. На некоторых зубных щетках есть лишь один индикатор, в то время как на других доступно три индикатора. Некоторые модели не оснащены световым индикатором состояния батареи. Следуйте стандартной процедуре зарядки, как указано в инструкции по эксплуатации.
Ниже вы узнаете, что означает различная индикация на каждой модели:
Зубная щетка на зарядном устройстве
Зубная щетка не на зарядном устройстве
Без индикаторов
Полный заряд, спящий режим
Ровный зеленый свет
Полный заряд
Мигает белым/зеленым светом
Зарядка
Мигает зеленым светом
Частично заряжено
Ровный зеленый свет
Полный заряд
Мигает янтарным светом, 3 звуковых сигнала
Низкий заряд аккумулятора
Мигает янтарным светом, 2 раза по 5 звуковых сигналов