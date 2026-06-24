Служба поддержки Philips Что означают индикаторы состоянии аккумулятора на моей зубной щетке Sonicare?

Индикаторы и звуковые сигналы зубной щетки помогут понять, когда ее необходимо зарядить. На некоторых зубных щетках есть лишь один индикатор, в то время как на других доступно три индикатора. Некоторые модели не оснащены световым индикатором состояния батареи. Следуйте стандартной процедуре зарядки, как указано в инструкции по эксплуатации.



Ниже вы узнаете, что означает различная индикация на каждой модели:



Зубные щетки с 1 индикатором над значком аккумулятора Зубная щетка на зарядном устройстве Зубная щетка не на зарядном устройстве Без индикаторов Полный заряд, спящий режим Ровный зеленый свет Полный заряд Мигает белым/зеленым светом Зарядка Мигает зеленым светом Частично заряжено Ровный зеленый свет Полный заряд Мигает янтарным светом, 3 звуковых сигнала Низкий заряд аккумулятора Мигает янтарным светом, 2 раза по 5 звуковых сигналов Аккумулятор разряжен Зубные щетки с 3 индикаторами над значком аккумулятора Зубная щетка на зарядном устройстве Зубная щетка не на зарядном устройстве Без индикаторов Полный заряд, спящий режим 3 индикатора, ровный зеленый свет Полный заряд Мигает 1, 2 или 3 индикатора Зарядка 2 индикатора, ровный зеленый свет Частично заряжено 3 индикатора, ровный зеленый свет Полный заряд 1 индикатор, ровный зеленый свет Низкий заряд аккумулятора 1 индикатор мигает янтарным светом, звуковой сигнал Аккумулятор разряжен Зубные щетки с мигающим значком аккумулятора Зубная щетка на зарядном устройстве Зубная щетка не на зарядном устройстве Без индикаторов Полный заряд, спящий режим Ровный зеленый/белый свет Полный заряд Мигает зеленым/белым светом Зарядка Мигает зеленым/белым светом Частично заряжено Ровный зеленый/белый свет Полный заряд Мигает янтарным светом, 3 звуковых сигнала Низкий заряд аккумулятора Мигает янтарным светом, 2 раза по 5 звуковых сигналов Аккумулятор разряжен