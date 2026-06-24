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Что означают индикаторы состоянии аккумулятора на моей зубной щетке Sonicare?

Индикаторы и звуковые сигналы зубной щетки помогут понять, когда ее необходимо зарядить. На некоторых зубных щетках есть лишь один индикатор, в то время как на других доступно три индикатора. Некоторые модели не оснащены световым индикатором состояния батареи. Следуйте стандартной процедуре зарядки, как указано в инструкции по эксплуатации.

Ниже вы узнаете, что означает различная индикация на каждой модели:
 

Информация на данной странице относится к моделям: HX9917/89 , HX9911/88 , HX9911/84 . Показать больше  ›

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