Для более удобной очистки роликовую щетку пылесоса Philips можно полностью извлечь.

Выключите прибор. Переверните насадку для пола. Извлеките роликовую щетку из насадки для пола. Удалите из роликовой щетки и прорези пыль, волосы и другой мусор.

Примечание.

Роликовую щетку можно чистить под струей воды, однако для этого ее потребуется извлечь из насадки для пола.